El runrún: ‘Zasca’ a Rocío Espinosa

CONFIDENCIAL

No todo vale en política, por mucho que los dimes y diretes formen parte del juego habitual. Lo cierto es que no está bien faltar a la verdad y, si se hace, mejor al menos tener memoria y recordar si nos han hecho foto o no.

Ojo, que no es la primera ni será la última a la que se pilla en una ’mentirijilla’ de estas que se dicen, básicamente, en el contexto de la batalla política, aunque tal vez en este sentido llame más la atención porque el dardo iba dirigido a una representante institucional –la subdelegada del Gobierno-, porque se refiere a un tema en el que siempre se ha llamado a la colaboración entre administraciones y, sobre todo, porque hay fotos que han supuesto un gran ‘zasca’. Hablamos de las polémicas declaraciones de la alcaldesa de Almonte, la socialista Rocío Espinosa, y la contestación contundente de Asunción Grávalos, subdelegada del Gobierno. Por si hay algún despistado en la sala, Espinosa dijo este miércoles, tras solicitar el PP una actuación urgente en las playas, que no le parecían las exigencias cuando “nadie de su partido, ni Rajoy, ni Fátima Báñez, ni la subdelegada del Gobierno ni parlamentarios, nadie, había pisado” Matalascañas tras los últimos temporales. Mala memoria tiene la alcaldesa, como le ha recordado este jueves la propia Grávalos, que no ha dudado en sacar fotos de la visita que expresamente ella hizo a la playa almonteña, exigiéndole rectificación. Nos lleva este rifirrafe a volver a traer una reflexión que nos venimos haciendo desde que se produjo el cambio de Gobierno en Moncloa la semana pasada. ¿A quién culparán ahora las administraciones que siempre elegían a la de distinto signo político? Va a estar complicado…

Pedida de mano en las nubes. Estar [email protected] es lo más maravilloso del mundo y todo aquel que está bajo el influjo del amor tiene una necesidad imperiosa de expresarlo. Cada uno lo hace a su estilo y manera y si hay un momento culmen en una relación, según el manual romántico, ése es el de la pedida de mano y sabemos de una que gana a otras por goleada. En una pareja heterosexual, la tradición manda que el papel de declarante lo represente el hombre y la mujer el de sorprendida. Lo fácil es inspirarse en una película o preparar la típica cena romántica o hacerlo donde menos se espere. En esta línea es la pedida de mano que ha tenido nuestra compañera de Huelva TV Pilar Osso, que se vio sorprendida en el lugar más inesperado y con público, nada más y nada menos que en un avión. Su pareja, Manu Torres, y ella iban de viaje con Ryanair sin que ella sospechara nada raro. Pero la tripulación estaba compinchada con él y se las arregló para que en lugar de sonar la voz del piloto o una sobrecargo, fuera la suya se dirigiera a su novia. Con el interfono en la mano Manu reclamó la presencia de la presentadora y ante la atenta escucha de todo el pasaje se declaró. Como muestra de que está dispuesto a todo por ella realizó una soberbia declaración y luego hincó la rodilla para mostrarle el anillo de matrimonio ante la cara de alucinación de su pareja, que respondió con un beso que lo decía todo. “Y así es como alguien le pide matrimonio a su novia sin darle lugar a salir corriendo. Gracias a @Ryanair_ES por ayudarme en todo, a la excelente tripulación y sobre todo a @PilarOsso por decir que sí!”, dice en su Twitter Manu como comentario previo al vídeo difundido en las redes sociales, que habla también por si mismo de este amor de altos vuelos, que sienta un precedente de originalidad. Para que la emoción no decaiga ya hay quien pide que todo siga en las alturas y que la boda sea en paracaídas. De todos modos, ambos ya han declarado que siguen en las nubes. Felicidades y enhorabuena. ¡Qué vivan los novios|

Jesús Pulido, en la rampa de salida. Lo normal es que este viernes ya se formalice en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Huelva la adjudicación del 90% de las acciones del Recre al grupo Zephir Home, por lo que Paco Mendoza, el expresidente del Decano, vendrá acompañado con sus hombres de confianza, principalmente los abogados Mariano Reyes y Francisco Muñoz, que estarán dentro del nuevo consejo de administración albiazul. Los tres estarán acompañados de dos o tres piezas más, pero en principio parece descartado que siguiera alguno de los actuales miembros de la directiva recreativista. Y aunque al final no se llevara a cabo la venta, cosa que parece poco improbable dada la velocidad que ya lleva la operación, aunque tampoco hay que descartar nada viendo los surrealistas episodios que llevan sucediéndose en el Decano en la última década, el que tiene decidida su salida del consejo de administración, como ha podido conocer huelva24.com, es Jesús Pulido. El portavoz está desgastado de pelear día a día con algunaas injustas críticas y con muchas horas de trabajo y de sacrificio de manera altruista por el Recre que después no se están sabiendo valorar de manera justa en muchas ocasiones a nivel público. Tiene decidida su salida, por lo tanto, independientemente de que el club albiazul se vendiera o no en los próximos días.