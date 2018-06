El abogado de Comas cree que los jueces del caso estuvieron "presionados y con mucha contaminación"

huelva24.com

El jurista cántabro indicó a este rotativo que "nos ha sorprendido que hayan condenado por los dos delitos: el delito contable nos parece que no hay por donde cogerlo y el otro... o no lo han entendido bien o hay que volver a explicarlo, porque no puede ser que te obliguen a devolver una cantidad cuando el propio Recreativo te debe dinero", expresó refiriéndose a la supuesta deuda que el club albiazul mantiene con su expresidente.

Aunque no desvela por el momento las vías de ataque del recurso, sí que indicó que serán "varias razones", entre las que está la legitimación del Trust de Aficionados del Recreativo como querellantes en la causa. "Creemos que no está legitimado. Los magistrados en la sentencia dicen que sí, pero me parece que se equivocan, porque aquí quien denuncia es el Trust, aunque represente a socios, pero quien está personado es el Trust y el Trust se crea en 2016, con posterioridad al momento de que se cometieran esos hechos, por lo tanto no puede uno considerarse perjudicado de un acto anterior", detalló.

A ello le suma que, según Sánchez-Pego, "hay un ambiente un poco enrarecido, con esto de ser un tema tan sensible en Huelva, creo que… no sé, hay demasiada presión y espero que se vayan entendiendo mejor las cosas". Preguntado por el tipo de presión a la que se refiere, el togado manifiesta que "hay mucha sensibilidad y a los jueces hay que dejarlos trabajar tranquilos, sin tanta opinión mediatizada; me parece que es solamente coger un poco de distancia porque creo que ha habido mucha contaminación, es una sensación que tengo".