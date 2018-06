Otro posible motivo para retrasar la venta del Recre: Krypteia Capital impugnará la adjudicación a Zephir Homes

huelva24.com

Jueves, 14 junio 2018

9.24 h. La sociedad Krypteia Capital presentará en las próximas horas un recurso de reposición a la decisión de la Mesa de Contratación sobre la venta del 90% de las acciones del Recreativo. La firma que encabeza Javier Jiménez defiende que la decisión de excluirle de la puja por el Decano no se ajusta a Derecho por lo que la impugnará en el plazo que fija la ley. El propio Jiménez confirmó al diario Huelva Información que "vamos a defender nuestros derechos".

El empresario madrileño aclara, en conversación con dicho diario, que "ni siquiera se entendió nuestra oferta porque nosotros no ofrecemos 100.000 euros en Segunda, sino que es la mejora que proponemos". Así, en el primer año en caso de ascenso "afrontamos el pago del 15% que fija el pliego más esos 100.000 euros de mejora siempre supeditado a criterios de competición". Jiménez defiende que "nuestra oferta responde a la prudencia empresarial mientras la elegida es temeraria porque habla de pagar la deuda en un año sin tener en cuenta el control financiero de la LFP". En este sentido, insiste en que "conozco perfectamente cómo funcionan los mecanismos de control de la Liga porque he trabajado muchos años en ellos en mi etapa en el Córdoba y sé que son los clubes los que deben generar sus propios recursos para pagar sus deudas, no puede llegar nadie y pagar sin más como pretenden".