El Ayuntamiento de Punta Umbría aprueba un presupuesto municipal de casi 26 millones de euros

Miércoles, 13 junio 2018 | Leída 9 veces

Se rechazan alegaciones de UPU

Ya el pasado 11 de mayo se aprobaron en Pleno las cuentas para este ejercicio, pero UPU presentó una serie de alegaciones "para paralizar su ejecución", según ha puesto de manifiesto la alcaldesa, Aurora Águedo Borrero. No obstante, el voto a favor de PSOE y PP ha permitido la aprobación definitiva de los mismos, "en coherencia con el informe emitido por la Intervención", ha informado el Consistorio en una nota.

Según ha afirmado Águedo, el portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, "sigue queriendo judicializar la vida política porque le importa muy poco el pueblo, ya que él no hace daño a este equipo de Gobierno, hace daño al municipio, y él sabe que si no se aprueban los presupuestos, no se pueden realizar las inversiones". En este sentido, ha concluido su argumentación señalando que UPU "tampoco presenta ninguna propuesta positiva".

Según ha explicado el concejal delegado de Economía y Hacienda, Tomás Estrada, las alegaciones de UPU al presupuesto municipal "no tienen fundamento. Sólo pretenden retrasar su puesta en marcha". De hecho, ha añadido que Cansino "presenta las alegaciones y ayer ni acudió a la Comisión de Economía y Hacienda para este pleno y además también votó en contra hace 20 días de que se nos fiscalizara externamente".

En esa misma línea, se ha mostrado la portavoz del PP, Amelia Gallardo, quien ha explicado el sentido del voto popular, alegando que se remiten a los informes favorables de Intervención y Secretaría, así como a su voluntad de que se ejecuten los proyectos que ellos introdujeron en el documento presupuestario para su aprobación.

El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Ángel Gallego, ha dicho por su parte que su voto en contra va por las mismas razones que en el pleno del 11 de mayo porque su formación quiere presupuestos participativos.

Finalmente, por once votos a favor de los ediles de PSOE y PP frente a los cinco en contra de UPU e IU se ha aprobado de manera definitiva el Presupuesto Municipal 2018 del Consistorio.

Por otra parte, en este pleno se han aprobado por unanimidad las fiestas locales para el año 2019, que serán el lunes de romería, 20 de mayo, y el día de la Patrona, la Virgen del Carmen, 16 de julio.