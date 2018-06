El runrún: Reserva mesa en la ría

Miércoles, 13 junio 2018 | Leída 98 veces

Si nuestra capital tiene la ría del Odiel como uno de sus mayores y poco aprovechados atractivos, ¿cómo se podría disfrutar al mismo tiempo de ella y de la extraordinaria despensa onubense? Hasta ahora, restaurantes como el Farqueo o el actual Bonilla se han asomado a este privilegiado balcón para ofrecer a sus clientes algo más. En este caso se ha ido un poco más allá (nunca mejor dicho) para que los comensales no sólo disfruten visualmente de la ría sino que coman en ella, literalmente. Hablamos de un invento que ya conocen en otros lugares de España, como la ría de Bilbao, y que llega a Huelva de la mano de Pepe González, dueño del restaurante La Cantina de Pescadería, y con el respaldo del Puerto de Huelva. Consiste en una embarcación tipo ‘donut’ con capacidad para hasta 9 personas en la que se podrá navegar hasta el punto de la ría más atractivo y fondear “para disfrutar de la mejor gastronomía en un ambiente inmejorable, con una amplia oferta gastronómica con paquetes a medida para cumpleaños, tardes de amigos, un momento especial en pareja o reuniones de trabajo diferentes”, como su promotor anunciaba en la presentación que tuvo lugar esta mañana. Estarán disponibles los siete días de la semana a partir de las 10.00 horas, pudiendo llegar hasta las 4 horas de navegación. Quien necesite más información no tiene más que visitar la página web www.nauticgourmethuelva.com

Toda Huelva verá el contrato de Eurosamop. El concejal y abogado de Mesa de la Ría, Rafael Gavilan, ha manifestado este miércoles a Antena Huelva Radio que una vez que tenga en su poder el contrato oculto firmado entre Recreativo-Ayuntamiento y Eurosamop, lo mostrará a todo el recreativismo. El juez ha dado un plazo que expira el día 20 de junio para tenerlo en sus manos. Enrique Arroyo, el abogado que llevó el proceso judicial del Trust contra Pablo Comas, al que ha conseguido llevar a la cárcel es el mismo que está representando a Mesa de la Ría en el procedimiento de petición de este contrato al consejo de administración del Recreativo. Según Gavilán, en un contrato que firma una empresa pública no existe la cláusula de confidencialidad alguna, y de haberla “en ningún caso vincularía a los concejales del Ayuntamiento pues no son partes firmantes de dicho contrato”. En todo caso, ante tanta presión de la afición y los medios de comunicación, es bastante posible que el grupo de Paco Mendoza, que es el quiere comprar el Recre, tendrá el contrato firmado hace un año entre el Decano y la empresa Eurosamop, antes que Gavilán. De hecho, algunas voces apuntan a que el club albiazul ya ha llevado dicho contrato al juzgado, por lo que el pleno extraordinario para venderle la entidad albiazul al grupo Zephir Homes S.L. se celebraría a comienzos de la próxima semana y después tendrían lugar la firma de las escrituras y antes de finales de este mes el Recre ya tendría un nuevo propietario. Días, por lo tanto, de calma tensa y de mucho nerviosismo.

Edu Moya se 'vende' por Twitter. "Vuelvo a estar en paro... sin equipo... sin trabajo... Si algún equipo de Primera, Segunda o Segunda B está interesado, por favor háganmelo saber. Me haría mucha ilusión. Soy muy trabajador, barato y amo mi trabajo. Por favor no me pongan excusas de la edad pues corro más que un gamo". Con ese simpático mensaje a través de las redes sociales ha ofrecido sus servicios a algún el lateral derecho de Monesterio Edu Moya, que a sus 37 años todavía dice tener cuerda para rato y no piensa en la retirada. Al igual que otros jugadores que ha tenido el Recre en la última década, caso de Aitor Tornavaca, Jesús Vázquez, Núñez o Merino, entre otros, quiere aguantar todavía un tiempo más en activo. Y pensándolo bien, y viendo como se cuida físicamente, pues a lo mejor no sería mal refuerzo para echarle una mano al Decano, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, Núñez tiene 39 años y es probable que renueve, y Natalio cumplirá 34 este verano y en teoría también tiene una temporada más de contrato con el club onubense. Edu Moya, jugador siempre carismático para la afición, ha vestido muchas camisetas a lo largo de su carrera deportiva y ha militado en dos etapas diferentes en el Recre. Entre 2006 y 2008 disputó 31 partidos en Primera División y en el ejercicio 2015/16 otros 21 en Segunda B. Habrá que esperar unos días para conocer su futuro, pero en su perfil de la red social Twitter se está dejando querer bastante para regresar a Huelva.