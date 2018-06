¿Quién será la Bota de Oro del Mundial?

huelva24.com

Miércoles, 13 junio 2018 | Leída 10 veces

A todos se nos vienen los mismos nombres a la cabeza y las apuestas están abiertas. Un Mundial es una ocasión sin igual para que las estrellas se reivindiquen como el mejor del planeta y en la lista están futbolistas que ya dominan el mundo desde sus clubes, como Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Sin embargo, lejos de sus clubes la percepción de su poder futbolístico cambia cuando visten la camiseta de su selección.

Es obvio que cuanto más lejos llegue una selección más oportunidades de marcar tendrán sus goleadores y en este sentido Brasil es más favorita que Argentina y Portugal. El brasileño Neymar es la referencia indiscutible de su combinado, donde hay otro goleador como Gabriel Jesus. Messi es la clara figura de Argentina, mientras que se espera un recorrido más corto de Ronaldo con Portugal, que no obstante, tiene partidos propicios para marcar.

Alemania, vigente campeona del mundo, también es una de las grandes favoritas a ganar de nuevo el Mundial, pero no tiene una estrella de este calibre. Podrían triunfar hombres como Timo Werner en su primera gran cita o el ya triunfador Thomas Müller.

También está considerado de los mejores del mundo y más en forma el francés Antoine Griezmann, que lidera a una Francia que también aspira a llegar lejos. En España, que también es considerada como una de las grandes, está Diego Costa, otro futbolista a tener en cuenta por su competitividad.

No obstante, no siempre los goles los logran los jugadores que llegan más lejos y brillantes actuaciones en pocos partidos sirven para la obtención de la bota de Oro. Desde esta perspectiva habría que mirar a otros goleadores que en sus clubes han hecho grandes registros y podrían destacar en el Mundial a pesar de que su selección no sea tan potente.

Entre estos futbolistas habría que situar a Luis Suárez (Uruguay), Harry Kane, (Inglaterra), Romelo Lukaku (Bélgica), Robert Lewandowski (Polonia), Mohamed Salah (Egipto) o Radamel Falcao (Colombia).

Al final cuando comience a rodar el balón se verá quién está más acertado de cara a portería y si es le sirve para alcanzar la gloria individual sólo o también la colectiva.