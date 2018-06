Gabriel Cruz dice que "nunca" ha visto el contrato de Eurosamop y que "lo lógico es que el comprador se dirija al Recre para conocer todos los detalles"

R. U.

Gabriel Cruz, el alcalde de Huelva, ha atendido este miércoles a Cope Huelva y ha comenzado aludiendo a la sentencia que condena a tres años de cárcel a Pablo Comas. "En primer lugar respeto, como digo siempre, a las sentencias judiciales. Después hay una sentencia que considera probada la comisión de una serie de delitos por parte del señor Comas. Y esto viene a confirmar que durante ese periodo Gildoy y el señor Comas arrasaron, aniquilaron y machacaron al Recreativo de Huelva como sociedad, como club deportivo y a todos los niveles y por eso tuvo que intervenir el Ayuntamiento para expropiar las acciones y poder salvar al club de una muerte segura. Eso condicionó el camino que ha tenido que llevar el club tan tortuoso en estos dos últimos años, pero menos mal que ha contado con el cariño y el apoyo de la afición y de la ciudadanía, siempre incondicional hacia el Recre", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

En cuanto a las opciones de que Zephir Homes, el grupo liderado por Paco Mendoza, se convierta en los próximos días en el próximo dueño del Decano, se mostraba cauto: "La fecha la marca la adjudicación, que la hace el pleno en función de la propuesta que viene de la Mesa de la Contratación. La empresa adjudicataria tiene que presentar una documentación, y en cuanto la tengamos, que espero que sea cuanto antes, convocaremos el pleno y a partir de ahí estará el último plazo hasta la firma de la escritura. Espero que no haya que agotar todos los plazos, y si desde el pleno a la firma hay un plazo de ocho días y se puede acortar, pues mucho mejor para nosotros. A mí no me gusta perder nunca la perspectiva del realismo y de la prudencia. Hay que ser lo más diligentes posibles, pero todavía no tenemos un nuevo propietario del Recreativo de Huelva. Eso ocurre después de la firma de la escritura y primero hay que presentar papeles y después ya ir a la notaría a firmar".

En cuanto al enfado de Zephir Homes con el Recre porque todavía no le ha facilitado el contrato que firmó hace un año con Eurosamop, el primer edil de la capital onubense recalcaba que "lo razonable es que todo aquel que concurra a un proceso de compra de las acciones, y más en este caso ya con una propuesta de adjudicación, se dirija al Recreativo para conocer con detalle todos y cada uno de los compromisos actuales del club que puedan condicionar la propia gestión futura del club y la sociedad del Recreativo de Huelva. Es lo más normal del mundo que quieran conocer de primera mano todos los compromisos, pagos y obligaciones y derechos a corto, medio y largo plazo. Lo lógico es que lo conozcan todo al detalle porque estamos hablando de un proyecto encaminado a quedarse con el Recreativo de Huelva para llevarlo a cabo con solvencia económica y deportiva".

Y en este sentido Cruz también argumentaba que "yo ya he dicho muchas veces que nunca he visto el contrato, pero sí conozco las condiciones que se explicaron en su día cuando vinieron a la reunión con los diferentes grupos. El contrato lo firma el Recreativo de Huelva con Eurosamop y yo fui conocedor de la negociación en la que se aportaron creo que fueron 800.000 euros para poder inscribir en Segunda B al Recreativo. Estuvimos hablando de manera general y ya después fue el Recreativo y su consejo de administración el que negoció el contrato con Eurosamop".