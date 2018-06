El consejo de administración del Recre planta cara al Ayuntamiento y no le quiere enseñar al grupo de Paco Mendoza el contrato con Eurosamop

huelva24.com

Miércoles, 13 junio 2018

El grupo de Paco Mendoza tiene claro que no va a cohabitar con Eurosamop dentro del Recre y, como avanza el diario Huelva Información, quiere romper toda vinculación con la empresa de Juamma López, Eurosamop. Los miembros del consejo de administración albiazul no quieren enseñarle a Zephir Homes el contrato firmado hace un año con Eurosamop. Pero parece el mundo al revés, como casi siempre ha ocurrido en el Decano en el último lustro, y es que el Ayuntamiento de Huelva, dueño del club, sí que ha emplazado a la directiva del Recre a que facilite la información requerida. El consejo se ampara en la cláusula de confidencialidad que rige el contrato para no enseñarlo. No obstante, la justicia determinó el pasado fin de semana, tras la solicitud de Mesa de la Ría, que van a tener que hacerlo público en un margen de dos semanas.

Huelva Información añade que Zephir Homes denuncia que firmar la venta sin conocer las condiciones de la rescisión implicaría exponerse a una contingencia económica que no puede calcular ni prever. Entiende además que es un dato esencial como comprador porque comprometería la gestión. Los inversores que respaldan la operación reclaman el dato para prever todos los escenarios, tanto el de una negociación amistosa como la posible ruptura en los tribunales con el posible coste que tendría.