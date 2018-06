La Fundación Caja Rural del Sur expone las obras premiadas en el XVIII Concurso Nacional de Comic, Dibujo y Pintura y Cuento

huelva24.com

El acto de entrega, que estuvo presidido por los presidentes de las dos fundaciones, José Luis García Palacios y Manuel Flores Caballero, fue precedido de una conferencia sobre la 'Pintura, una filosofía de vida', a cargo de pintor y arquitecto Alfonso Aramburu. También estuvieron presentes los miembros del Jurado de esta edición y Otilia Jimeno, como secretaria de la Fundación Flores Jimeno, encargada de leer la relación de premiados.

En el apartado de Comic, el primer premio en el grupo A (de 9 a 11 años) fue para María González Ojeda, Montessori (Huelva); el segundo, Guillermo Rojo Iturri, St. Mary´s School (Sevilla) y el tercero para Adrián Guerrero López, St. Mary´s School (Sevilla). Se otorgaron menciones a Enedina León Alberdi, St. Mary´s School (Sevilla); Sara Bouma Torres, Buen Pastor (Sevilla); y Elena Martínez Losada, St. Mary´s School (Sevilla). En el grupo B (de 12 a 16 años) se alzó con el primer premio Macarena Pérez-Solano Limón, Buen Pastor (Sevilla); con el segundo, José Sanmartín Guillén, Manises (Valencia), y con el tercero, Javier Sánchez Cabrera, Montesori (Huelva). Con las siguientes menciones: Sarah Bautista Jaldón, Montesori, (Huelva); Carmen Castro Villalba, Buen Pastor (Sevilla); y Ailsa C. Gómez Gatenby, Montesori (Huelva).

En dibujo y pintura, en el grupo A se otorgó el primer premio a Paola Malmagro Sánchez, Fuenlabrada (Madrid); segundo a Mireya Arias Ortega, Vicente Aleixandre, Torre del Mar (Málaga), tercero a Claudia Fernández Yúdice, Vicente Aleixandre, Torre del Mar (Málaga). Las menciones se concedieron a Héctor Jiménez Villescas y Diego Marugán Muñoz, del Tierno Galván (Madrid); Zhao Wenfan, Colegio Afuera III (Madrid). En el grupo B, los tres primeros premios recayeron en Ana Calle de Tierra, José Miguel Vicente Cals y Patricia Jiménez Caballero, todos del Colegio Sagrado Corazón de Constantina (Sevilla), siendo las menciones para Laura García Pérez y Paloma Ruiz López, de Montesori (Huelva) y María Jesús Pérez Henares, St. Mary´s School (Sevilla).

En cuentos, en el grupo A, el primer premio se otorgó a Carlos López Rodríguez, La Jara (Sanlúcar. Cádiz); el segundo a Araceli Martín Flores, Vicente Aleixandre (Torre del Mar. Málaga) y el tercero, Daniela Bazán Díaz, La Jara (Sanlúcar. Cádiz). Las menciones fueron para Mara García Caballero, La Purísima (Juan. Granada); Laura Montero García, Escuela Urdaneta (Ordiza. Guipúzcua); María Blanco Lavado, C. Antonio Chavero (Usagre. Badajoz); Almudena Merlo Alonso, C. General Castaños (Algeciras). En el grupo B, Teresa de Jesús León Burgos, C. María Inmaculada (Huelva); Diego López Carranza, Buen Pastor (Sevilla) y Gracia Mª Calvo Guisado, St. Mary´s School (Sevilla) obtuvieron los tres primeros premios. Y las menciones para Patricia Serrano Parrilla, Buen Pastor (Sevilla); José Miguel Salas Ortega, San Vicente Paul (Huelva) e Ignacio Rodríguez Redondo, Montesori (Huelva).

Por parte de la Fundación Flores Jimeno, tanto Otilia Jimeno como Manuel Flores Caballero agradecieron el apoyo durante todos esos años de Fundación Caja Rural del Sur, la Universidad Rey Juan Carlos y Rynus, a la vez que valoraban en trabajo realizado por los miembros de los dos jurados y se felicitaban porque este concurso nacional cada año vaya a más, a juzgar por el aumento de alumnos que han participado en esta edición. Y el presidente de Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, destacó la aportación que se hace desde la entidad para fomentar la cultura y la afición por la artes plásticas y literatura.