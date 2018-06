El runrún: Duros momentos para la fresa

huelva24.com

Dice el refrán que a veces pagan justos por pecadores y lo cierto es que el sector de la fresa se está viendo envuelto en las últimas semanas en una polémica que parece no hacer distinciones entre quienes actúan mal y quienes lo hacen bien; o peor, que juzga a todo un sector por el comportamiento de personas particulares.

Los abusos denunciados por varias temporeras y las detenciones realizadas tras estas denuncias están minando considerablemente la imagen de toda una industria que este martes se ha visto duramente golpeada en redes sociales, donde se ha lanzado el hashtag #YoNoComproFresas, secundado con centenares de mensajes llamando al boicot a este producto. Personas a título particular, colectivos feministas e incluso 'influencers' han usado en Twitter esta etiqueta para criticar al sector y pedir un rechazo expreso al consumo. Se complica el asunto así para los freseros, que por más que insisten –como se está haciendo desde la mayoría de ámbitos, incluido el institucional– en la necesidad de no generalizar, lo van a tener harto complicado para restaurar su buena imagen. Deberá mostrarse antes que nada contundencia para con quienes tan sensiblemente la han dañado, que ¡ojo!, no han sido quienes han denunciado los abusos y agresiones, sino quienes los han cometido.

En busca de la alianza perdida. Las redes sociales son a menudo criticadas pero es innegable que es un potente medio de difusión. Es por ello que cuando se plantea un problemas más de uno recurre a ellas para encontrar soluciones. Está claro que hay objetos que más allá de su valor material tienen otro sentimental superior y que lo hacen insustituible. Una de estas personas es Milagrosa Calvo Donaire, una onubense que se casó hace cuatro años y que ha recurrido a Facebook para reclamar ayuda para recuperar su alianza de boda. Según denuncia, la perdió el sábado en el párking del Leroy Merlin y pide “por favor” que quien la encuentre la devuelva. Nos sumamos al llamamiento y esperamos que aparezca la persona que halló el anillo y tenga la voluntad de entregarlo a su legítima dueña, que debe andar bastante triste con lo ocurrido. ¿Habrá milagro Milagrosa? Esperemos que sí.

Un onubense que le ha cantado a dos papas. Nicolás Corchero Montero, más conocido como Nico Montero, nació en Huelva, es actualmente el director del IES Fernando Aguilar de Cádiz, donde se ocupa de organizar actividades, gestionar el papeleo y revisar los presupuestos. Pero los fines de semana se convierte en una estrella de la canción, y como refleja el portal de La Voz Digital, con su voz y su guitarra pasa a ser Nico Montero y es el único cantautor de música cristiana en español que ha logrado vender más de 80.000 copias de sus discos (lo que le ha granjeado un Disco de Oro) pese a que sus canciones están disponibles de forma gratuita en su web. En el último año ha compuesto dos musicales (sobre la madre Encarnación, del Rebaño de María, y sobre el Padre Usera, fundador de las Hermanas del Amor de Dios) y señala que su momento más especial como cantante fue "sin duda, cuando canté en Puerto I; es una cárcel de máxima seguridad, a la que nunca va nadie, y poder conectar con los presos me emocionó". Señala que no ha cobrado en ninguno de los más de 1.000 conciertos que ha ofrecido a lo largo de su carrera y que le impresionó más que haber cantado para dos papas y que el tercero (Francisco) "tenga una de mis creaciones como su canción favorita, 'El señor es mi pastor'". Y es que el onubense, que también dio clases durante un periodo de dos años en nuestra tierra, puede presumir de haber cantado para San Juan Pablo II y para Benedicto XVI en sus visitas a España en 2003 y en 2011.