José Manuel Cortés recibe un regalo con emoción e historia

Mario Asensio

Martes, 12 junio 2018 | Leída 16 veces

Atletismo

José Manuel Cortés firmó una de las gestas más impresionantes del atletismo onubense cuando en 2004, y buscando la mínima para acudir a los Juegos Olímpicos de Atenas, se alzó con la victoria en los 800 metros del Campeonato Iberoamericano. Todo el estadio del mismo nombre le impulsó durante la carrera y coreó su nombre en mitad de la ovación cuando cruzó la línea de meta. Desde entonces la conversación íntima y personal entre este recinto y el atleta lepero ha teniendo su continuidad en las diferentes ediciones del Meeting Iberoamericano, donde ha ido rememorando la chispa de aquel momento histórico.

La carrera deportiva y la vida del deportista y la pista han ido cambiando y Cortés ya no compite al alto nivel, pero sigue de algún modo en activo, preside el Club de Atletismo Ciudad de Lepe y forma a nuevos talentos, busca nuevos retos pero sigue corriendo y en este 2018, en el que no se había puesto un dorsal en la pista, regresó. Corrió sobre el nuevo tartán de color azul del estadio y se llevó como recuerdo un trozo de la anterior, donde fue rey iberoamericano.

"Es un detallazo de los que emocionan, un tartán con historia, un lugar privilegiado", afirma Cortés, que explica a huelva24.com que "el tartán del Estadio Iberoamericano ha sido un detalle de un amigo el dia de mi 35 cumpleaños. Sabe lo cómo vivo el atletismo, sabe lo que significaron aquellas dos vueltas a la pista el 8 de agosto de 2004, y lo que supuso para el atletismo en Huelva".



Y es que para este atleta "volver al Estadio donde se celebró el Campeonato Iberoamericano de 2004 es toda una experiencia, se ha convertido en un templo para mí, en el que tengo que acudir al menos una vez al año. Lo cierto es que este 2018 mi único objetivo es practicar el deporte que más me gusta sin objetivos de competición". Su prioridad ahora es "ayudar a mi club, estar a pie de pista con los atletas a los que entrenamos Raquel y yo y estar con los amigos. Es un año de transición para mí. Son muchos años exigiendo mi cuerpo al máximo física y mentalmente".



Pero se acerca junio y reconoce que "lo paso peor estando en la grada que corriendo en la pista, por eso me animé a correr el Meeting Iberoamericano. Esto unido a que hay mucha gente detrás a la que le hacia ilusión verme de nuevo en la pista, al final queramos o no somos un referente para muchos jóvenes y no tan jóvenes apasionados del atletismo".



Explicó sobre su rutina que no hace "nada de entrenos especificos para 800 metros, 3 dias a la semana de carrera sumando no más de 35 kilómetros a la semana, dos días de bicicleta para completar y mantener la condición aeróbica y algo de trabajo de fortalecimiento y prevención de lesiones en esto se basa en estos momentos mi dia a dia".

Ahora su plan estratégico está centrado en desarrollar su carrera como entrenador, pues es titulado nacional desde hace años, y su intención "mientras las piernas me lo permitan es estar ayudando a pie de pista a los atletas. El mediofondo en Lepe necesita relevo y tenemos que trabajar para ello, la generación expontanea de las nuevas tecnologías necesita un pequeño empujón".