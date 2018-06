Enrique Arroyo: "Es una sentencia acertada, adecuada y justa"

R. U.

Martes, 12 junio 2018

Enrique Arroyo, el abogado del Recre Trust, ha valorado este martes en Cope Huelva la sentencia de la querella que le puso dicha asociación al expresidente del Decano Pablo Comas. "Creo que es una sentencia acertada, adecuada y justa. Todo el mundo ha podido pensar que se le pedían 16 años y medio y la Fiscalía 18 y sólo lo han condenado a tres, pero nosotros ya sabíamos que nunca le iban a condenar a tantos años. Sabemos que evidentemente va a recurrir la sentencia. A mí después de 20 años de ejercicio no me gusta pedir prisión para nadie, pero estamos satisfechos con la sentencia y también porque podremos recuperar esas acciones del Recreativo y tendrá que pagar también una cantidad económica. Huelva Deporte y el Ayuntamiento de Huelva pueden solicitar ahora la nulidad de aquella compra-venta de las acciones", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

"Nos dará tiempo a estudiar, a valorarla y a sacar las conclusiones oportunas porque no nos ha dado apenas tiempo a leerla. Me ha pillado de guardia trabajando", añadía Arroyo sobre la rueda de prensa que ofrecerá esta tarde el Trust en la Casa Colón. El abogado era tajante: "Yo como profesional del derecho no recurriría la sentencia, aunque todavía no me he reunido con mis representados. Al no ser firme la podemos recurrir todos y sabemos que Comas la recurrirá seguro".

Minutos después Enrique Arroyo añadía en Onda Cero Huelva que "es una sentencia correcta y en principio se puede decir que cumple las expectativas de este procedimiento. Que vaya por delante que nadie quería meter a este señor en la cárcel, pero la sentencia sobre todo creemos se ajusta a derecho. Cuando presentamos el escrito de acusación se puso un elenco de delitos para que se demostraran los que quedaban probados y los que no, así que por eso decimos que las expectativas que teníamos se han cumplido".

"La suma de los dos delitos suma unos tres años, siendo el mínimo para que no vaya a la cárcel dos años, así que entendemos que sí puede acabar entrando en prisión", añadía el abogado de la acusación particular, que indicaba que "este procedimiento no ha sido fácil. Jugábamos con conceptos jurídicos-económicos como la administración desleal y la expropiación y el órgano judicial ha elegido los que consideraba que estaban probados".