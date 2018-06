El alcalde bendice a Mendoza: "Me llena de satisfacción que un recreativista aspire a hacerse con el club"

huelva24.com

Martes, 12 junio 2018 | Leída 190 veces

fútbol > recreativo

Gabriel Cruz, el alcalde de Huelva, ha valorado con satisfacción pero también con cautela la oferta presentada por el grupo de Paco Mendoza para hacerse con el 90% del accionariado del club decano. "Que haya habido una oferta que haya pasado el filtro es una gran noticia y que un recreativista aspire a hacerse con el club también me llena de satisfacción. Pero ya me conocéis. Las cosas son cuando ocurren, es decir, hay una oferta que tras la comprobación de la Mesa de Contratación llegará al pleno, y una vez que en su caso se materialice la adjudicación habrá que trasladarlo a un contrato con el conocimiento y el cumplimiento de las obligaciones que se plantean en la propuesta y que derivan del propio pliego. Y a partir de ahí, cuando esté firmada la escritura, entonces sí que expresaría mi satisfacción por la venta y me alegraría porque gente de Huelva dirijan el club, pero de momento vamos a esperar porque lo único que tenemos es esa propuesta que la Mesa de Contratación ha elevado al pleno y el tema del Recre es bastante complejo y ya habrá tiempo para hacer valoraciones con mucho más sentido, mucha más solidez y más rigor", ha señalado esta mañana en rueda de prensa.