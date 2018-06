Elena Rodríguez se proclama campeona de España de 3D y mira al Europeo

M. A. F.

Tiro con arco

Detalló Rodríguez que encaró "unos recorridos variados,complicados de resolver y muy bien organizados (un 10 para los montadores y por supuesto para el club organizador Archery Future por tanto trabajo)". Acabó el clasificatorio del sábado "con muy buenas sensaciones tanto en mi tiro como físicas" y en cuartos no tiró "tan fluido" pero conseguió pasar a semifinales. Ésta se decidió en la última flecha por un punto a su favor. Luego consiguió en la final "ganar y poner un bonito broche a este campeonato".



"Han sido muy duros estos 6 meses donde he tenido muchos contratiempos de material, ajustes y tiempo, tiempo que he restado a la familia y las personas que quiero, sólo lo sabe quien lo sufre, no es fácil", explicó. Añadió que el domingo "acabamos rotos mi entrenador, mecánico y marido (todo en uno). Sin su apoyo y sus consejos no me hubiese sobrepuesto al bajón antes de las semifinales y hubiese resultado más complicado este campeonato. Enorme Cristino Fernández y gracias a mis patrocinadores".