Yolanda Pelayo pronunciará este miércoles su discurso de ingreso en la Academia Iberoamericana de La Rábida

Lunes, 11 junio 2018 | Leída 14 veces

en el salón de actos de la caja rural, a las 19.45 h.

La contestación o 'laudatio' correrá a cargo de la Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva y Académica de la Iberoamericana, profesora doctora María Antonia Peña Guerrero. Cerrará el acto el presidente de la docta corporación rabideña, profesor doctor Sixto Romero Sánchez. Finalmente intervendrán el Orfeón y Escolanía de Huelva.

Reseña curricular

Yolanda Pelayo Díaz es en la actualidad profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de Organización de Empresas. Doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla (Título de la tesis: 'Estrategias competitivas en el sector envasador del aceite de oliva. Recomendaciones al subsector cooperativo'). También posee el Diploma en Alta Dirección de Universidades (2009) que otorgan las universidades Antonio de Nebrija y Politécnica de Cataluña, así como el Experto en Liderazgo Femenino (2017) que otorga ALITER-Escuela Internacional de Negocios.



Desde el año académico 1994/95, en que inicia su carrera docente, ha impartido diferentes disciplinas relacionadas con la Economía de la Empresa y la Dirección de Recursos Humanos, tanto a niveles de grado como de postgrado (Máster y Doctorado –Prevención de Riesgos Laborales, Gestión y Economía en las PYMES, Gestión de Empresas Sanitarias, Ingeniería de Montes). Ha desarrollado actividades académicas, en diversas Universidades y centros de educación superior a escala internacional.



Desde 1994 hasta 2007 fue miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Huelva “Economía Agraria”, y desde 2007 es miembro del Grupo de Investigación "Estrategias de Innovación y Desarrollo en la Empresa Turística" (GEIDETUR) del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI).



Evaluadora de varias revistas y otras publicaciones científicas nacionales e internacionales, y entre sus publicaciones destaca la autoría, entre otros, de los siguientes libros: “Análisis estratégico del sector envasador del aceite de oliva en España” (2002); "Orígenes, evolución y perspectivas del cooperativismo agroalimentario en la provincia de Huelva" (en colaboración, 2002); “Guía de Buenas Prácticas Agrarias en las almazaras productoras de aceite de oliva (en colaboración, 2003); "Los valores en el trabajo y en la educación superior..." (en colaboración, 2004); “Evaluación de competencias profesionales” (en colaboración, 2010).



Es también autora de numerosos artículos en revistas y otras publicaciones científicas, además de haber participado con ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, en su mayoría relacionadas con el sector oleícola. En concreto, ha publicado en revistas como: Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Revista Oleo, Revista Mercacei, Revista de Empresa, Revista Trabajo, Journal of Internacional Food and Agrobusiness Marketing, International Journal of Case MethodResearch&Application, Revista Capital Humano, Revista de Economía Social, entre otras.



En el ámbito de la gestión, destacan, durante siete años vicedecana de Extensión y Prácticas de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva y Vicerrectora de Estudiantes y Participación Social de la Universidad de Huelva desde enero de 2007 hasta octubre 2010, en los que ha ejercido como vicepresidenta I del Consejo Asesor de Estudiantes universitarios de la Junta de Andalucía y vocal de la Comisión de Distrito Único Andaluz. Miembro del Patronato de la Fundación de la Universidad de Huelva desde enero de 2007 hasta octubre de 2011 y miembro del Consejo de Administración de la Corporación Empresarial de la Universidad de Huelva hasta octubre de 2010, entre otros cargos de representación.



Desde octubre de 2010 hasta septiembre de 2013 ha sido directora de la Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Ha sido vicerrectora del Campus Santa María de La Rábida de la UNIA y secretaria general del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida (desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2016) y directora de la Cátedra Fundación Atlantic Copper de la UNIA (2010- noviembre de 2016).