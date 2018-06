Florencia Bonsegundo se convierte en la tercera incorporación del Sporting para la temporada 2018/2019

huelva24.com

Domingo, 10 junio 2018

FÚTBOL FEMENINO

El Sporting Club de Huelva ha cerrado su tercer fichaje de cara a la temporada 2018/2019. Se trata de la centrocampista argentina María Florencia Bonsegundo, procedente del Club Deportivo Universidad Abierta Interamericana Urquiza de la primera división de su país. Nacida en Morteros (Córdoba, Argentina) el 14 de julio de 1993, se trata de la capitana de la selección albiceleste.

De 1,68 m de altura y 59 kg de peso, se desenvuelve como jugadora en el doble pivote o en la media punta, y también escorada en la banda izquierda. Según palabras del técnico Antonio Toledo, Florencia Bonsegundo "puede jugar en el centro del campo y de enganche con vocación más ofensiva, sabe leer muy bien el juego y espero que su adaptación sea rápida".

"Es una jugadora muy bien dotada técnicamente y con carácter, a pesar de su juventud es la capitana de Argentina", continuaba Toledo sobre la nueva incorporación sportinguista, que destaca también por su capacidad goleadora y el lanzamiento a balón parado.

Para Flor, se trata de "un gran desafío" el haberse comprometido por el Sporting Club de Huelva, al que vio "interesante para seguir creciendo como futbolista y persona, sé que en este club puedo conseguir esto y mucho más. No conozco mucho, pero se que es un equipo humilde y con muchos valores, que apuesta al fútbol femenino y cree en sus jugadoras".

Sobre lo que espera de la próxima temporada, Florencia Bonsegundo comentaba que "sigo desde hace mucho la liga española, es un sueño para mí poder estar en ella y en la máxima categoría, donde te enfrentas con equipos y jugadoras de gran nivel. Espero dejar mi huella futbolísticamente y quiero ganarlo todo". Se mostraba ambiciosa queriendo contribuir a poner al conjunto onubense entre "los mejores de España".

En lo personal, afirmaba que "soy una jugadora que puede aportar mucho al equipo, no solo en la cancha sino desde el vestuario. Me ha tocado ser capitana en todos los equipos que he jugado y eso siempre me dio un plus de ir en busca de todo lo que se me ponga enfrente, en compañía del grupo siempre". Ya sobre el terreno de juego "puedo aportar el no dar por perdida ninguna pelota, buena visión de juego, buena pegada de balón y me gusta hacer jugar al equipo. Soy una jugadora y líder positiva que solo busca ser reconocida como persona y no por los goles que pueda llegar hacer".