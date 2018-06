Juanma López: "No me cabe duda de que Lazo jugará en Pimera División la próxima temporada"

Cordobadeporte.com

Domingo, 10 junio 2018 | Leída 84 veces

fútbol > recreativo

José Carlos Lazo, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), explotó la temporada recientemente finalizada en el Recreativo de Huelva. Y además se curtió sufriendo en la Segunda B, donde jugó cedido por el Real Madrid. 37 partidos, 35 como titular, y seis goles para este banda derecha, aunque juega por las dos siendo diesto, que quiere media España, y que a buen seguro dará el salto directamente de la categoría de bronce a la Primera División. Por eso no jugará el próximo curso en el Córdoba CF 2018-19.

Con todo, puestos en contacto con el futbolista, el gaditano afirmó a Cordobadeporte.com que sería "espectacular que el Córdoba se fije en mí, sería algo bonito", aunque apostillo que "personalmente no me llegó nada".

Esa es la visión del jugador, luego está la de su agente, casualmente Juanma López, el que representa los intereses de José Ramón Sandoval. Sobre el futbolista, aparcando el tema del entrenador, indicó que "hay un montón de equipos que lo quieren y será complicado que pueda ir al Córdoba", al margen de que "ahora mismo no vimos nada sobre él". Sobre su destino añadió que "no me cabe la menor duda que pasará de Segunda B a Primera", aún más cuando eqiuipos como el Leganés, Alavés, Sevilla y Betis se fija