El exjugador del San Roque Cheikh Saad denuncia que le amenazaron de muerte por denunciar amaños

huelva24.com

Sábado, 9 junio 2018 | Leída 73 veces

fútbol > tercera división

«Lo volvería a hacer, aunque quizás de forma anónima, sin dar la cara, porque mi familia lo ha pasado muy mal. Yo sólo sé que en esa temporada vi cosas raras, y lo denuncié. No me lo pensé ni un minuto», se sincera en una entrevista concedida al Diario de Tarragona, y añade que «no me arrepiento de lo que hice. Hice bien y es lo que digo siempre, aunque he llegado a recibir amenazas de muerte por lo que hice. Por suerte, ya han acabado».