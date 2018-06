El runrún: Sevilla se queda sin su 'trozo de playa'

Viernes, 8 junio 2018 | Leída 39 veces

CONFIDENCIAL

La guasa por las redes sociales y los 'piques' de siempre, con más o menos sentido del humor, no tardaron en aparecer, y más teniendo en cuenta que dicha playa es la que históricamente más frecuentan cada verano los sevillanos. Concretamente ambos reclamaban los terrenos de la finca del Antiguo Coto Ibarra, cerca de la Torre de la Higuera, en el término municipal de Almonte, tal y como avanzó la web SevillaInfo, que también ha informado ahora de que la Dirección de Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla ha decidido no abrir expediente para inscribir en el inventario municipal dichos terrenos en la playa de Matalascañas para evitar un conflicto con Huelva y para, sobre todo, no pagarle el 10% de su valor a los investigadores. Fuentes municipales han señalado que “ no se ha abierto expediente alguno sobre este tema y tampoco se plantea abrirlo en un futuro“. Así que asunto cerrado. Al menos de momento Sevilla continuará sin playa...O las tendrá todas, según se mire.

‘Litio’, la mascota del separatismo. Ya los vamos conociendo, la verdad, y quizá por eso han dejado de sorprendernos. Nos referimos al independentismo catalán, que en su permanente campaña en los medios de comunicación no pierden ocasión de colar su mensaje ultranacionalista independientemente del asunto que tengan entre menos. Todo vale para arrimar el ascua a su sardina, hasta los linces. Si alguien pensaba que el hecho de que uno de estos felinos atravesara la península para establecerse en Cataluña, sorteando los mil peligros que habrá encontrado a su paso, iba a pasar inadvertido para el separatismo, es que no los conoce. Tras la sorpresa inicial que supuso la noticia que hablaba del extraordinario viaje que ‘Litio’ hizo desde el sur de Portugal hasta llegar a los alrededores de Barcelona, el debate en torno a este asunto no tardó en producirse, especialmente a raíz de que comenzara la ‘operación jaula’ para capturar al intrépido animal con el fin de devolverlo a un lugar donde tuviera alguna oportunidad de sobrevivir y reproducirse. El razonamiento ‘indepe’ es el siguiente: ¿Por qué si un animal ha decidido libremente el lugar donde quiere vivir tiene alguien que venir –españoles de Andalucía para más inri– a llevárselo donde ha demostrado que no quiere estar? Este comentario, por ejemplo, encontrado en el diario Ara.cat, es suficientemente ilustrativo: ”Que se preocupen de por qué se van de Andalucia y vienen a Catalunya. Este lince es como las empresas que se fueron, que ahora todas quieren volver.. temps al temps”. O estos otros, vía Twitter: ”Un lince que vive y caza en Cataluña es catalán. ¿O el pobre lince no tiene derecho a decidir dónde quiere vivir?”; ”Pobre lince. Le ha costado un año llegar a Cataluña y ahora lo devolverán a España, de donde huyó”; ”Incluso el lince ibérico viene a Cataluña a vivir libre y tranquilo, pero ya le han tenido que quitar la libertad” [se refiere a los españoles, naturalmente]. Y para justificar su razonamiento no dudan incluso en proponer la puesta en marcha de un plan de cría de linces en cautividad. Y desde el Gobierno catalán no descartan que se lleve a cabo, aunque habrá que esperar a que el número de linces en otras comunidades permita introducirlos en la región. No obstante, el propio jefe del servicio de Flora y Fauna de la Generalitat, Ricard Casanovas, lo tiene claro: ”’Litio’ “ha encontrado aquí un lugar en el que se siente a gusto”. Pues lo dicho, el separatismo ya tiene mascota.

Por la cara al Isla Go. Los festivales de música están de moda y dentro de los que hay en Huelva, una de las referencias es el Isla Go, al que puedes ir "por la cara", es decir, gratis, si eres uno de los afortunados que pescan alguno de los abonos VIP que se sortean en la fiesta de presentación del evento. Este sábado tendrá lugar una fiesta en el bar Santiamén de Lepe, donde habrá actuaciones en directo de Capitán Cobarde (antiguo Albertucho) y Luis G Lucas, además de djs. A través de las redes sociales han prometido que habrá también regalos. Por intentarlo que no quede, y si no al menos una buena velada puede estar asegurada.