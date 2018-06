Los mejores partidos de España en la historia de los mundiales

huelva24.com

La final de la Copa del Mundo de Suráfrica 2010

Como no podía ser, era obligatorio empezar la lista con este partido. Dos años después de conquistar la segunda Eurocopa en Austria 2008, España consiguió levantar el trofeo más anhelado. Al fin, una generación considerada de oro, ganó la Copa del Mundo y con ello se certificó el sueño de muchos españoles. Un partido que pudo acabar con Holanda de campeona si no fuera por la actuación de Casillas. Gracias a San Iker, acabó en la prórroga. En ésta, el miedo a perder hizo que los dos equipos no tomaran muchos riesgos. Pero en el minuto 116, todo cambió. Primero, un paso de Cesc para Iniesta. Éste, en una posición muy buena controla el balón. Un segundo más tarde, que pareció eterno, chuta cruzado a la portería de Van der Sar. A partir de aquí es la historia que todos conocemos. Un gol que, sin duda, cambió para siempre la historia del fútbol español.

Semifinales contra Alemania en Suráfrica 2010

Dos años después de la victoria española en la final de la Eurocopa de Austria, estas dos selecciones se volvían a cruzar. Y nada más ni menos que en las semifinales de un Mundial. Los germanos tenían sed de revancha. Y los españoles querían llegar por primera vez a una final de la Copa del Mundo. Fue un partido muy igualado, donde los dos combinados gozaron de buenas ocasiones de gol. Pero fue en el minuto 73, en un saque de esquina lanzado por Xavi, cuando la balanza se inclinó para España. El testarazo de Puyol fue imparable para Neuer. El 1-0 no se movió del marcador. Y España, por primera vez, llegó a la final del torneo intercontinental.

Octavos de final de España contra Irlanda en Corea del Sur / Japón 2002

Aunque muchos recuerden otro partido de este Mundial (el de España contra Corea del Sur), este partido también marcó un antes y después en la selección. A priori parecía que el combinado nacional no tendría problemas para ganar, per no fue así. Los irlandeses demostraron desde el primer minuto que querían pasar de ronda. Pero por suerte, para España, apareció la figura de San Iker. El entonces joven portero del Real Madrid, hizo un partido para recordar. Aparte de las paradas durante el encuentro (con penalti parado incluido), hizo una tanda de penaltis para enmarcar. Gracias a él, España pudo pasar a cuartos. Y la leyenda de San Iker no hizo más que empezar.

Octavos de final contra Dinamarca en México 1986

Otro partido que convirtió en leyenda a un jugador. En este caso a Butragueño, más bien conocido como el Buitre, como se puede ver en la ficha del partido. Después de un Mundial decepcionante en casa cuatro años atrás, España quería regalar una gran actuación a su afición. Aunque el partido empezó mal ya que Dinamarca se adelantó en el marcador, el final de la historia fue bien diferente. A partir de aquí el Buitre se puso el equipo a las espaldas. Y gracias a sus cuatro goles, más uno de Goikoetxea, consiguieron dar la vuelta al marcador. El resultado final fue de 5-1. Un marcador que se mantiene todavía en la retina de muchos españoles.

Después de repasar algunos de los mejores partidos de la selección nacional, solo esperamos que este año también allá otros que sean recordados durante décadas por los aficionados españoles.