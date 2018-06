Afición al teatro (y del bueno)

Bernardo Romero

Viernes, 8 junio 2018 | Leída 22 veces

critica> toc toc

Es verdaderamente gratificante acudir al Gran Teatro para ver una obra fuera de programa y encontrarte con la sala abarrotada, en primer lugar, y con una función algo más que sobresaliente a continuación, por si lo anterior y teniendo en cuenta que lo recaudado iba para un buen fin, no fuera suficiente.

Siete actores aficionados en escena, interpretando como los profesionales que no son pero que podrían serlo muy perfectamente. Siete actorazos que no pararon de actuar en las más de dos horas que duró la función y creyéndose sus papeles, algo que no está al alcance de todos los que a este arte se dedican. Estuviera la atención del espectador en uno u otro lado de la escena, los actores seguían a lo suyo, ya estuvieran a la derecha, a la izquierda, en el foro o en la corbata. Como tiene que ser, sin parar de trabajar ni un solo segundo.

Interrumpidos muchísimas veces por las ovaciones del público, también acompañados por las carcajadas del respetable, que se lo pasó de lo lindo, los integrantes del grupo Madrelagua no tuvieron ni un momento de crisis a lo largo de toda la función, siempre en su papel diciendo el texto con rigor y con el tono adecuado, respetando los silencios y sin precipitarse en la palabra o solaparse en unos movimientos muy medidos y certeramente dirigidos, porque ahí se nota que detrás de todo este tinglado, está un hombre de cine y de teatro, un intelectual con muchos años atrás de experiencias acumuladas, aunque de forma callada, pero con sobrados conocimientos, Miguel Ángel Vázquez.



Y acompañando al director, los auténticos protagonistas, siete profesionales cada uno en un campo distinto, pero alejados del mundo del teatro en todo menos en amor por una actividad cultural que ellos, como se pudo comprobar en el Gran Teatro, la bordan.



Aficionados, como se pudo notar en la falta de triquiñuelas para alargar la ovación del público, o en el no saber detener la acción cuando las carcajadas o las ovaciones del respetable así lo demandaban. Por lo demás, profesionales. Excelentes en el modo de moverse y hablar, que es el narrar una historia, y este Toc Toc, llevado al cine y a las salas de teatro en multitud de ocasiones desde que se estrenara hará una docena de años, es una historia suficientemente conocida, pero ello no ha sido óbice para que los teatreros de San Bartolomé de la Torre –qué pueblo tan formidable- hicieran su Toc Toc particular deleitando al público desde que el primer actor aparece en escena y hasta que el mismo la cierra al grito de que os follen, última y proverbial frase que hace brotar una ovación con la que se premiaba una actuación soberbia y una afición como la copa de un pino, como la copa de esos pinos que entre campos de naranjas y huertas prodigiosas, sobresalen en el paisaje bartolino, unos pinos que cuentan tienen algunos más de quinientos años, árboles que dan sombra y cobijo a asociaciones culturales como esta de Madrelagua, que son las que hacen afición y las que construyen, al fin y al cabo, esa cultura que algunos definimos como el arte de hacer las cosas bien, con sentimientos y con emoción, transmitiendo y llegando, compartiendo con el público una forma dichosa de ver la vida.

Nos quedamos con la copla de que ahora andan ultimando el estreno de su última producción, La Casa de Bernarda Alba. Seguro que tendrán todo tan cuidado como en este Toc Toc: una escenografía limpia y eficaz, una iluminación como el vestuario, de una sencillez que ayuda a hacer creíble la historia que nos contaron en el Gran Teatro. Esperemos que estas primeras salidas de San Bartolomé y el éxito cosechado, animen a los de Madredelagua a realizar más salidas y los podamos disfrutar en otros lugares y en otros teatros.

'Toc Toc', de Laurent Baffie, en versión de Julián Quintanilla.

Gran Teatro de Huelva. Aforo: 640 localidades (Lleno); 7 de junio, 2018. Una producción del grupo teatral Madrelagua, de San Bartolomé de la Torre, con recaudación íntegra destinada a la asociación onubense contra el cáncer de mama Santa Águeda.

Dirección: Miguel Ángel Vázquez.

Escenografía, vestuario e iluminación: grupo Madrelagua.

Reparto: Cinta Domínguez, Paco Santana, Manolo Gil, Nazaret Vázquez, Rosi Viegas, Ana María Gómez y Jesús Fernando Peña.