Krypteia Capital y un grupo liderado por el expresidente Paco Mendoza aspiran a comprar el Decano

Cuchara

“ Hay que tener poca dignidad, no darse vergüenza de sí mismo para aparecer otra vez por el Club Más Bonito Del Mundo y optar otra vez a dirigirlo. Cuando parecía que íbamos dejando atrás parte de una historia, empiezan a aparecer y querer mandar de nuevo. La última vez que apareció dijo que sabía muchas cosas que callaba y que podría escribir un libro. Estamos esperando señor Mendoza. De verdad que nos merecemos algunas cosas que nos pasan?. No nos representan ustedes, pero a pesar de todo, seguiremos cogiendo a nuestros hijos para ir a ver al Recre, me da igual que juguemos en Primera, Segunda, Segunda B, Tercera o en campos de tierra. El Equipo Más Bonito Del Mundo siempre nos tendrá. Recre siempre. „