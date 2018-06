El runrún: Pedro se despide a los 60

Jueves, 7 junio 2018 | Leída 33 veces

Pedro Jiménez pertenece a esta rara especie y su marcha de la primera línea política, anunciada este jueves, dejará sin duda a la izquierda de Huelva un poco huérfana. No será fácil suplir a quien con tanto entusiasmo y vehemencia defendió los principios de su formación y ejerció la oposición más aguerrida que se recuerda en el Ayuntamiento y la Diputación. Casualidad o no, este anuncio de Jiménez ha coincidido con su sexagésimo cumpleaños, aniversario del que no se olvidaron el resto de diputados provinciales, empezando por el presidente Caraballo, como explica él mismo. Como puede observarse en el video publicado por IU en su Facebook, no faltó la tarta en el pleno del miércoles, una felicitación que si era por su 60 cumpleaños, bien podría haber sido por su temprana retirada de la arena pública.





Sospechamos que, aparte de los motivos que habitualmente se esgrimen a la hora de dar un paso atrás como éste –la necesidad de ”saber dar el relevo”–, Pedro también quiere disfrutar más tiempo de su familia (hace unos días, curiosamente, unos paisanos le vieron pasárselo en grande con su nieta en Eurodisney); una vida, imaginamos, no especialmente compatible con la dirección del grupo municipal. Por supuesto, nos alegramos por él y le mandamos de desde aquí nuestra más sincera enhorabuena.

¿Qué nota necesitarías para estudiar en la Onubense? El buscador del diario EL MUNDO recoge la nota del último alumno que accedió a cada titulación en las universidades públicas españolas el curso pasado, para orientarte y ayudarte a resolver las dudas sobre sus futuros estudios universitarios. Puedes filtrar por nota de corte, por universidad, por titulación, por provincia y por rama de conocimiento. La selección se actualizará automáticamente y mostrará las fichas correspondientes a tus criterios de búsqueda. También puedes invertir el orden para ver primero los resultados con menor nota. Pinchando este enlace conocerás la nota de corte que necesitas para entrar en la carrera que has elegido en la Universidad de Huelva para el curso 2018/19. Y también conocerás en este exhaustivo informe otros datos de bastante interés como el precio de cada crédito para cada carrera, el precio del primer curso y el número de plazas que hay.

Las gafas de Arcángel. El cantaor onubense Árcangel ha sido fichado como modelo de una firma de gafas de sol hechas de madera. En una campaña difundida por Instagram se le puede ver posando como un profesional de la moda luciendo gafas sobre la mirada. Desde luego que mucho aire flamenco no le da, pero le quedan bien, con un aire moderno. “Uno de nuestros artistas flamencos más internacionales, también se ha decantado por nuestras gafas de madera. Modelo Paris Sandal con lente polarizada y personalizadas con el nombre de "seguiriyo", indica la marca de la cuenta dxb.wood. Allí se puede ver la pléyade completa de personajes, algunos más conocidos que otros, fichados para la ocasión. Destacan el torero Ortega Cano, el jugador del Betis Cristian Tello, el periodista del corazón Luis Rollán o el torero Irene Rosales, junto con los que están Iván de Andrés, Manuel Cortés, Carla Pereyra, Javi Lorenzana e Irene Rosales.