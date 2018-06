Crece la siniestralidad en las carreteras usadas para evitar los peajes del Algarve

huelva24.com

La EN 125 es la vía más peligrosa de Portugal

Desde la introducción de los peajes en la región, los automovilistas pasaron a utilizar de forma masiva la EN 125, que volvió a considerarse de nuevo "la carretera de la muerte" debido al elevado número de accidentes de carretera que se suceden en esta vía, su rol de víctimas mortales y de heridos.

Muchos de los accidentes ocurren incluso en las vías secundarias, ya que muchos usuarios las utilizan con frecuencia para "huir" al caos de la EN 125 ya los peajes de la A 22. Los perjuicios económicos y sociales también han sido muy elevados en la región.

En los últimos años son ya más de 10.000 accidentes al año en el Algarve, una situación insostenible. En el año 2017 ocurrieron en la región 10.752 accidentes de tráfico, con 30 víctimas mortales y 192 heridos graves. En el año 2016 (con 10.241 accidentes, 32 muertos y 162 heridos graves), y más 1.262 que en 2015 (con 9.490 accidentes, 37 muertos y 167 heridos graves).

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Autoridad Nacional de Seguridad Vial (ANSR) a finales de mayo, la EN 125 volvió a liderar como la vía más peligrosa del país al presentar diversos puntos negros, con el aumento de los accidentes, muertos y heridos graves . Y la tragedia persiste en continuar. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año, el Algarve ya contabiliza 3.731 accidentes (3.663 en 2017 y 3.578 en 2016, en el mismo período), con 14 víctimas mortales (13 en 2017 y 10 en 2016) y 67 heridos graves (72 en 2017 y 58 en 2016).

Gran parte de estos accidentes y víctimas ocurren en la EN 125, en la parte por recalificar, entre Vila Real de Santo António y Olhão, y en la parte ya recalificada, entre Olhão y Vila do Bispo. “Es una vergüenza y un escándalo, por el hecho de que la EN 125 aún no se encuentra totalmente recalificada, cuya degradación de la vía potencia los accidentes de tráfico”, indica la Comisión de Usuarios de la Vía del Infante.

“El Gobierno debe proceder a su recalificación con urgencia, no disculpándose con el visado del Tribunal de Cuentas de forma sistemática. Pero no deben cometerse los mismos errores técnicos de recalificación existentes en la otra parte de la vía, lo que perjudica a los usuarios y las poblaciones y tampoco contribuye a disminuir los accidentes”, se indica. Se constata que la EN 125 incluso recalificada, no representa ninguna alternativa a la Vía do Infante. Lo que se impone es la eliminación de los peajes como antes.

De esta forma, la lucha por la urgente recalificación de la EN 125, de forma adecuada, y la lucha por la eliminación de los peajes en la Vía del Infante “tiene que ser una lucha común y conjunta. Son aspiraciones justísimas del Algarve y de sus poblaciones”, expresa la comisión.



La Comisión de Utentes saluda al Movimiento Utentes de la EN 125 - Sotavento y las acciones que han emprendido por la recalificación de la vía. Como es de conocimiento público este Movimiento marcó para el próximo domingo, 10 de junio, una protesta contra el estado deplorable de la EN 125 (Sotavento). Se trata de una marcha / paseo a pie, o en bicicleta, con concentración por las 10.00 horas en la rotonda de Cacela.

La Comisión de Utentes va a asociarse a la marcha y apela a todo el mundo a participar en la misma. Se trata de una protesta conjunta por la recalificación de la EN 125 y por la eliminación de los peajes en la Vía do Infante.

El primer ministro y su gobierno que se cuidan, pues el Algarve va a volver a las luchas callejeras. El primer ministro que cumpla las promesas que hizo antes de las legislativas de 2015, reconoció que la EN 125 era un "cementerio", prometió levantar los peajes y hasta ahora no ha cumplido la palabra dada. El verano se acerca y la tragedia se agrava si no se levantan los peajes.

La Comisión de Usuarios tiene conocimiento de que este mes se discutirá y votará en la Asamblea de la República más un Proyecto de Resolución del Bloque de Izquierda para la urgente abolición de los peajes en la Vía do Infante y la urgente recalificación de la EN 125, la Sotavento. "Será una nueva oportunidad para el PS, PSD y CDS mostrar que están con el Algarve y sus poblaciones (han inviabilizado todas las propuestas anteriores para acabar con los peajes), votando a favor de la abolición de los peajes. No es sólo en la calle que se debe actuar, pero también mostrando coherencia en los órganos de decisión - en este caso en el Parlamento.

En breve la Comisión de Usuarios de la Vía del Infante anunciará nuevas acciones de lucha a emprender durante el verano, si no se eliminan los peajes”.