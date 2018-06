El Festival Internacional de Cine de Islantilla da a conocer la relación de largometrajes y cortos seleccionados

huelva24.com

Para su edición de 2018

Este Festival, que celebrará su undécima edición durante los meses de julio y agosto, desplegará su programación en el Patio del Centro Cultural de Islantilla, en la Avenida de Río Frío, abierto a todos los públicos con sesiones gratuitas al aire libre y bajo la luz de la luna estival.



Representando a 21 nacionalidades diferentes, Islantilla Cinefórum incluirá doce largometrajes y cien cortos a concurso dentro de su Sección Oficial.



En concreto, los largometrajes seleccionados proceden de países como Argentina, Austria, Brasil, Chile, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú y Reino Unido, y la relación de títulos es la siguiente:

Chuquiragua, de Mateo Herrera (Ecuador / 2017)

Conducta animal, de Miguel Romero (España / 2017)

Dad is Pretty, de Park Soo-Min y Kim Seung-Hyeob (Corea del Sur / 2017)

Dulcinea, de David Hebrero (EEUU / 2017)

Las olas, de Natalia Dagatti (Argentina / 2017)

Marisa en los bosques, de Antonio Morales (España / 2017)

No friends but the mountains, de Kae Bahar y Claudio Von Planta (Reino Unido / 2017)

O Barco, de Petrus Cariry (Brasil / 2018)

Pacífico Norte, de Valentina Sachetti (México / 2017)

Princesita, de Marialy Rivas (Chile / 2017)

Secondo Me, de Pavel Cuzuioc (Austria / 2017)

Vientos del Sur, de Franco García Becerra (Perú / 2017)



En cuanto a la relación de cortometrajes seleccionados, las cien obras representan a las cinematografías de un total de 26 países: Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Irán, Italia, Marruecos, Países Bajos, Palestina, Perú, Reino Unido, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania.



Los títulos son los siguientes:



72% , de Lluís Quílez (España / 2017)

9 pasos, de Marisa Crespo y Moisés Romea (España / 2017)

A drowning man, de Mahdi Fleifel (Grecia / 2017)

Aazar, de VV.DD. (España / 2018)

Ada, de Max Larruy (España / 2017)

Ainhoa, de Iván Sáinz-Pardo (España / 2017)

Äiti, de Jenni Kivistö (Finlandia / 2017)

Aprieta pero raramente ahoga, de David P. Sañudo (España / 2017)

Através de ti, de Diego Tafarel (Brasil / 2017)

Australia, de Lino Escalera (España / 2017)

Ayer o anteayer, de Hugo Sanz (España / 2017)

Background, de Toni Bestard (España / 2018)

Bicho, de Christopher Cartagena (España / 2017)

Block 24, de Fernando Pozo (España / 2017)

Bocetos inocentes, de Juan González Henao (Colombia / 2017)

Bonboné, de Rakan Mayasi (Palestina / 2017)

Calamity, de Séverine de Streyker y Maxime Feyers (Bélgica / 2017)

Centrifugado, de Mireia Noguera (España / 2017)

Ceux qui peuvent mourir, de Charlotte Cayeux (Francia / 2017)

Clara consiente, de Iván Stoessel y Federico Pozzi (Argentina / 2017)

Coplillas por Bombay, de Jaume Miranda (España / 2018)

Crisis, de Abdellah Erkaina (Marruecos / 2017)

Cuánto. Más allá del dinero, de Kike Maíllo (España / 2017)

Cunetas, de Pau Teixidor (España / 2017)

Dinosaure, de Pierre Dugowson (Francia / 2018)

Domesticado, de Juan Francisco Viruega (España / 2018)

El aleteo del colibrí, de Meritxell A. Valls (España / 2017)

El alquiler, de Pablo Gómez Castro (España / 2017)

El atasco, de Daniel Ruiz de la Torre (España / 2017)

El atraco, de Alfonso Díaz (España / 2017)

El beso, de Eva Salmerón (España / 2018)

El fracaso, de Daniel Remón (España / 2017)

El mal amor, de Sergio González Román (España / 2017)

El monopolio de la estupidez, de Hernán Velit (Perú / 2017)

El prenauta, de Elías Pérez (España / 2017)

El sol de Ipanema, de Víctor Villavicencio (España / 2018)

El traje de Superman, de Juan Manuel Díaz Lima (España / 2017)

Elena, de Ayerim Villanueva (Costa Rica / 2017)

Enemigos, de David Muñoz (España / 2017)

Exhalación, de Al Díaz (España / 2017)

Fight of bulls, de Tushar Waghela (India / 2017)

For the good times, de Andrés Daniel Sáinz (España / 2017)

Game, de Alex Dikhovichniy (Rusia / 2017)

Gray Umbrella, de Mohammad Poustindouz (Irán / 2017)

H, de Roberto Biadi (Italia / 2018)

Il signor acciaio, de Federico Cappabianca (Italia / 2017)

InLove, de Les Fréres Lopez (Francia / 2018)

Intregración, de J.J. Torres (España / 2017)

Julia, de Mauricio Espinoza (Chile / 2017)

Kapitalistis, de Pablo Muñoz (Bélgica / 2017)

La apuesta, de Pedro Díaz (España / 2017)

La dama de sal, de Mario Venegas (España / 2017)

La lección, de Hugo Gómez (España / 2017)

La muñeca rota, de Daniel León Lacave (España / 2018)

La parcelle, de Michael Guerraz (Francia / 2018)

La reina de los dardos, de Alberto Gallego (España / 2018)

Las bragas de Julia, de Alba Simón (España / 2017)

Liebesbrief, de Marcus Hanisch (Alemania / 2017)

Llegar, de K. Prada y J. Prada (España / 2017)

Lo cotidiano, de David Lara (España / 2017)

Lo supero, de Ainhoa Menéndez (España / 2017)

Los dos cines de Yody Jarsún, de Alejandro Gallo Bermúdez (Argentina / 2017)

Los invitados siempre vuelven, de Diego Sabanés (España / 2017)

Love at first heist, de Rémi Anfosso (Francia / 2017)

Madre, de Rodrigo Sorogoyen (España / 2017)

Madres de Luna, de Alicia Albares (España / 2017)

Manspreading, de Abdelatif Hwidar (España / 2018)

Maridaje, de Nicolás Gutiérrez (España / 2017)

Muerte, no seas mujer, de Andrés Restrepo (Argentina / 2018)

Nadir, de Pedro de Filippis (Hungría / 2017)

Nothing Happens, de Michelle Kranot y Uri Kranot (Dinamarca / 2017)

Nunca pasa nada, de Javier Prieto (España / 2017)

Off Ice, de Pedro Collantes (Francia / 2017)

On the way home, de Stefano Bertelli (Italia / 2018)

Ornitorrinco, de Iván Martín Ruedas y Sara Bamba (España / 2017)

Para ayer, de Celia Galán (España / 2018)

Paraíso Azul, de Daniel de Vicente (España / 2018)

Patria, de Alejandro Lobo (España / 2017)

Pez, de Javier Quintas (España / 2017)

Pigmalión, de Enrique Bernal (España / 2017)

Pili tenía razón, de Manuel Gomar (España / 2017)

Princesa de hielo, de Pablo Guerero (España / 2017)

Prychynna, de Andrii Shcherbak (Ucrania / 2017)

Pulse 0, de Raquel G. Troyano y Montse Bodas (España / 2017)

Ride Sally Ride, de Julien Hosmalin (Francia / 2017)

Ringo, de Adriá Pagés (España / 2017)

Roake, de Joan Cobos (Reino Unido / 2017)

Sacrilege, de Christophe M. Saber (Suiza / 2017)

Sara, de Rodrigo Alonso (España / 2017)

Seneye, de Hasan Gunduz (Turquía / 2017)

Solo de trompeta, de Bernabé Bulnes (España / 2018)

Stage, de Fayaz Bahram (Irán / 2017)

Tarde para el recreo, de Pablo Malo (España / 2017)

Terraform, de Sil Van Der Woerd y Jorik Dozy (Países Bajos / 2017)

That Smell, de Kyle Lavore (EEUU / 2017)

Una casa en el campo, de Chiqui Carabante (España / 2017)

Vacío, de Sergio Martínez (España / 2017)

Vuelta al mundo, de Leticia Dolera (España / 2017)

Woman, de Adri Sola (España / 2018)

Zero, de David Macián (España / 2018)