Pedro Jiménez no repetirá como candidato a la Alcaldía

Jueves, 7 junio 2018

apunta a Mónica rossi como sucesora

13.05 h. El presidente del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, ha anunciado hoy que no volverá a presentarse como candidato en las próximas municipales, ni a otras convocatorias electorales. No obstante, Jiménez continuará formando parte del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Huelva, que encabeza desde que fuera elegido por primera vez en los comicios municipales de 2007, y como portavoz de IU en la Diputación Provincial, hasta que se celebren las próximas elecciones locales que tendrán lugar en mayo del próximo año.

De este modo, Jiménez dará por terminada su trayectoria como representante público de la ciudad de Huelva dentro de un año, tras haber concurrido como candidato a la Alcaldía de Huelva en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015, siempre representando a las siglas de Izquierda Unida. Desde 2015, Pedro Jiménez además compatibiliza su cargo en el Ayuntamiento de Huelva con el de portavoz de IU en la Diputación Provincial.

Jiménez ha declarado que “este anuncio que hago hoy no quiere decir que vaya a desvincularme de mi organización, en estos momentos tan cruciales, en los que me siento completamente identificado con el proceso de confluencia electoral con más organizaciones políticas y que respaldo decididamente y del que espero lo mejor”.

Jiménez ha decidido, “tras consultarlo y sopesado detenidamente” poner fecha de finalización a su actividad política como representante público, “para que sean otras personas las que asuman desde ya las responsabilidades y tareas políticas en las que he estado implicado tan intensamente durante tantos años”. A partir de ahora y hasta el próximo año, cuando se celebren las próximas Elecciones Municipales, Jiménez ha explicado: “Trabajaré, como siempre lo he hecho, codo con codo con mis compañeras y compañeros de Izquierda Unida”, tanto en las instituciones de las que forma parte, como en la propia Izquierda Unida, “de la que no me voy a desvincular en absoluto”.

El propio Jiménez ha señalado que será la también concejala de IU, Mónica Rossi, “la que va a asumir a partir de ahora un papel más protagonista” en el Ayuntamiento de Huelva. “Es muy importante que los que llevamos ya tiempo inmersos en la actividad política, sepamos darle el relevo a otras compañeros y compañeras “, ha añadido Jiménez.



Pedro Jiménez tiene una larga trayectoria política y sindical que le llevó a ser coordinador provincial de IU desde el año 2000 hasta 2017, cuando fue relevado al frente de IU en Huelva por Rafael Sánchez Rufo, que hoy ha acompañado a Jiménez mientras realizaba este anuncio. Antes, Jiménez, como sindicalista, fue el secretario general del Sindicato del Transporte de CCOO en Huelva, llegando a formar parte de los máximos órganos a nivel estatal de este sindicato, al igual que hizo posteriormente en Izquierda Unida al formar parte de la anterior Consejo Federal.

Sánchez Rufo ha tenido palabras de “profundo agradecimiento” para Pedro Jiménez que “ha sido capaz de defender, en momentos muy difíciles, el discurso de Izquierda Unida en defensa de las justas reivindicaciones de la gente de Huelva, manteniendo una coherencia que es valorada por todas las personas que lo conocen”. En este sentido, el propio Pedro Jiménez ha declarado que “de los momentos de los que más me acuerdo y de los que me siento más orgulloso en mi trayectoria política, han sido cuando personas anónimas y humildes me han agradecido lo que he podido hacer por ellas, al defender sus justas reivindicaciones”.