Emilio Martín lucha por reencontrarse a un mes del Mundial: “Lo veo más negro que nunca”

Jueves, 7 junio 2018 | Leída 27 veces

Emilio Martín es autoexigente por naturaleza, constante por rutina, reflexivo y analizador de todos los detalles, inconformista y sincero consigo mismo. Estos y otros elementos de su personalidad le han llevado a ser el mejor duatleta español de la historia y el mejor del mundo en los últimos años tras encadenar seis podios consecutivos en el Campeonato del Mundo. A un mes del séptimo desafío, que tendrá lugar en Fyn (Dinamarca), lucha por reencontrarse, sentir buenas sensaciones y rendir al nivel que él mismo considera que es el ideal para luchar con garantías por todo.

La realidad a día de hoy es que Martín no está contento y que no marchan las cosas como le gustaría, situación que en otras ocasiones ha afrontado con una admirable actitud para sobrepornerse. Y es que cuando se da el pistoletazo de salida, el onubense es una máquina difícil de alejar de su objetivo.

Pero lo cierto es que no se encuentra cómodo y sí fastidiado por unas molestias en los isquiotibiales que le están limitando mucho. Recordó a huelva24.com que “me costó llegar bien al Campeonato de España pero lo salvé. Pensé que después vendría todo rodado para preparar el Mundial y que llegaría mejor que nunca, pero las cosas no salen como uno quiere siempre. Primero entrenaba bien pero competía mal y eso me ha hecho tener muchas dudas. Y después varias molestias, sobre todo en los isquios, no me están dejando entrenar como debiera”.

“Voy parcheando. Hay días que entreno bien y días que no voy ni para atrás y días q no puedo hacer nada de carrera. Incluso en la bici me están dando la lata a veces”, lamentó Martín, que de manera contundente afirma que “lo veo más negro que nunca”.

Hasta el Mundial el 6 de julio no tiene previsto competir, aunque duda acerca de si competirá en el Triatlón de Huelva del próximo 16 de junio. “Ya veré de aquí hasta allí como voy”, afirmó. También resaltó que “el año no acaba ahí. Queda el Europeo, el Desafío Doñana, y quizá, todavía no lo tengo claro, mi debut en triatlón de media distancia”.

Cuarto premio de la APDO

El onubense también se mostró contento porque ser reconocido por la Asociación de la Prensa Deportiva Onubense. “Es un premio más, pero todos importantes para mi. Éste creo que es el cuarto de la APDO y si no me equivoco los cuatro como deportista de oro. Todos los reconocimientos saben bien y éste viniendo de parte de la prensa especializada pues tiene quizá un plus. Los reconocimientos así vienen de la mano de resultados deportivos que son fruto de, entre otras muchas cosas, la constancia, que quizá sea mi mayor virtud”.