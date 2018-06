El runrún: Faneca, con la miel en los labios

Miércoles, 6 junio 2018 | Leída 74 veces

Dicen que en este tipo de nombramientos se pagan favores y se busca equilibrio y en muchas quinielas estaba el nombre de Faneca, que formaba parte de la Ejecutiva del PSOE y fue la única que resistió y no dimitió para provocar la dimisión de Sánchez. Ahora le podía haber caído la recompensa, pero parece que no. El ahora presidente, después de haber bajado a los infiernos regresó para tomar el control del PSOE y, tras la moción de censura, del Gobierno. En el primer paso ya le otorgó en su nueva ejecutiva federal socialista a Faneca ser responsable en asuntos de Agricultura, Ganadería y Pesca. Igual ella esperaba un Ministerio como el de Agricultura y Pesca y en no pocos lugares se decía eso, pero esa cartera se la ha llevado Luis Planas. La cuota andaluza ha quedado cubierta, además de con Planas, con Carmen Calvo y María Jesús Montero. La relación completa de ministros la forman: Carmen Calvo, vicepresidenta, relaciones con las Cortes y ministra de Igualdad (Cabra, Córdoba, 1957); Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Pobla de Segur, Lleida, 1947); Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica (Madrid, 1969); María Jesús Montero, ministra de Hacienda (Sevilla, 1966); José Luis Ábalos, ministro de Fomento (Torrent, Valencia, 1959); Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública (Barcelona, 1973); Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa (A Coruña, 1968); Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Burjassot, Valencia, 1976); Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades (Madrid, 1963); Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Torremocha, Cáceres, 1959); Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional (Bilbao, Vizcaya, 1949); Dolores Delgado, ministra de Justicia (Madrid, 1962); Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Valencia, 1952); Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo (Medina del Campo, Valladolid, 1973); Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior (Bilbao, 1962) y Màxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte (Utiel, Valencia 1971). Ahora está también por ver, no sin cierto morbo, qué futuro le deparará a onubenses en Madrid del Partido Popular como son Fátima Báñez y Ángel Sánchez.

La muñeca del 'Titanic', vendida. Quizá alguno de nuestros lectores recuerde la historia. Hace varios años supimos de una vecina de Ayamonte, apasionada de las muñecas, que consiguió hacerse con la pieza llamada a convertirse, sin duda, en la más especial de su colección: la cabeza de una muñeca que perteneció a una niña pasajera del Titanic en uno de los viajes más famosos –y trágicos– de la historia de la navegación. La pequeña se llamaba Eva Hart, logró sobrevivir al naufragio cuando solo contaba con 7 años y murió con 91 sin saber que en 1977, un marino rescató su juguete de las profundidades del Atlántico Norte. Su familia heredó esta figura de porcelana en 1992 y fue entonces cuando la ayamontina Teresa Martín se puso en contacto con ella para añadirla a su ya impresionante colección. De lo que no cabía duda era de que la pieza, en efecto, pertenecía Eva Hart: comprobaron que se había fabricado a partir del molde de la firma Shoenau & Hoffmeister en 1906, el mismo de la muñeca de la pasajera. Incluso se investigó qué pasajeros que viajaban en la misma clase que Eva llevaban alguna muñeca. Descubrieron que solo había dos y los restos de la otra muñeca ya habían sido encontrados. Con semejante historia, su propietaria desde entonces decidió que podría ser un buen negocio ponerla a la venta. Y así ha sido. La puso a subasta en la conocida web Catawiki, una especie de eBay especializada en objetos de colección. Una experta de este portal la tasó por un precio aproximado de entre 8.000 y 10.000 euros. Sin embargo, no alcanzó esta cantidad la puja que logró adjudicarse la venta el pasado martes, pues la transacción se cerró por 6.500 euros. Desconocemos la identidad del nuevo propietario, ya que únicamente aparece su código de pujador, pero no hay más que ver la historia detallada que aparece en la descripción de la web de subastas para comprender que quien ha pagado ese precio por ella sabe que su valor reside en un increíble relato que parece sacado de un guión cinematográfico ambientado en uno de los acontecimientos más conocidos de la Historia.

Huelva en el Salón Internacional del Burro. El próximo mes de agosto el Salón Internacional del Burro, una exposición de carácter mundial, podrá ser disfrutada a pie de playa, ya que se llevará a cabo en las instalaciones de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda. En su anterior convocatoria, este Festival acogió 18.000 visitantes. La provincia de Huelva aportará una exposición cultural sobre Platero y Juan Ramón Jiménez, una muestra en vivo de los “Burros Bomberos de Doñana” y la burrita Choquera: una pequeña asna que fue recogida por los servicios del Ayuntamiento onubense y cedida al centro de acogida y rescate de los asnos en Hinojos. Su simpática y tierna historia será conocida por los muchos visitantes que acudirán a la muestra y los más “peques” podrán acariciarla y sentir su tacto dentro del stand de Abrazoterapia que se llevara a cabo.