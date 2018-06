Saúl Ordoñez, Ana Peleteiro, Pierre Ambroise Bosse y Mahiedine Mekhissi-Benabbad, ilustres medallistas para Huelva

huelva24.com

Miércoles, 6 junio 2018 | Leída 14 veces

Atletismo > Meeting Iberoamericano

El Meeting Iberoamericano de Atletismo reúne un año más a los mejores especialistas del medio fondo y fondo. La competición se disputará el viernes en el Estadio Iberoamericano de Atletismo ‘Emilio Martín’ y contará con la presencia de la marchadora Laura García Caro.



Huelva cuenta ya las horas para la disputa este viernes 8 de junio del 14º Meeting Iberoamericano de Atletismo, una reunión que con el paso de los años se ha convertido en objeto de deseo. Y es que la experiencia de ediciones pasadas nos permite afirmar, sin temor a equivocarnos, que el Estadio Iberoamericano de Huelva ‘Emilio Martín’ se ha transformado ya en un pequeño Bislett, y a imagen y semejanza de lo que pasa todos los años en Oslo, el público entregado, las condiciones atmosféricas, y en general el ambiente que reina en la pista son propicios para la consecución de espectaculares registros, sobre todo en pruebas de medio y largo aliento.



En esta ocasión, como suele ser habitual, la nómina de participantes es de auténtica excepción, con pruebas tan espectaculares como los 800 metros, donde podremos ver en acción al vigente campeón del mundo, el francés Pierre Ambroise Bosse, con una mejor marca personal de 1:42.53, que se enfrentará a los mejores especialistas españoles, encabezados por el medallista de bronce este invierno en Birmingham Saúl Ordóñez o por el medallista de bronce europeo a cubierto Álvaro de Arriba. Mientras, en la prueba femenina la campeona de España Esther Guerrero tendrá una magnífica oportunidad de rebajar su marca personal (2:00.77), gracias a la competencia de mujeres como la marroquí Malika Akkaoui (1:57.64) o la cubana Rose Mary Almanza (1:57.70).



Los 1.500 metros tampoco estarán exentos de emoción. En la carrera masculina destaca la presencia del keniano Collins Cheboi, acreditado en 3:30.34, y de grandes especialistas españoles como el subcampeón de Europa David Bustos, Marc Alcalá, Llorenç Sales, Jesús Gómez, Manuel Olmedo o Mauri Suriel Castillo. Mientras, en la prueba femenina la atleta con mejor marca acreditada es la marroquí Silah Hilali (4:01.33) y podremos ver a nuestras dos mejores especialistas Marta Pérez y Solange Andreia Pereira, además de Ana Lozano y una mujer que viene de hacer una gran carrera en Andújar, Cristina Espejo.



Una de las pruebas más espectaculares en Huelva han sido tradicionalmente los 3.000 metros obstáculos. En esta ocasión la gran referencia en la línea de salida será la presencia del francés Mahiedine Mekhissi-Benabbad, doble subcampeón olímpico de esta distancia, además de poseedor de cuatro títulos europeos, con una marca personal de 8:00.09 (2013), que es el récord de Europa de la distancia. Junto a él veremos a otros hombres como el keniano Clement Kemboi (8:10.65) o el eritreo Yemane Hailesilassie (8:11.22) o los españoles Sebastián Martos, tres veces campeón de España, Abdelaziz Merzhougui, Fernando Carro, Ibrahim Chakir o Jonathan Romeo. También la prueba femenina será más que interesante con la presencia de nuestras dos mejores especialistas, Irene Sánchez-Escribano y María José Pérez, además de Teresa Urbina, siendo la atleta más destacada la argelina Amina Betiche (9:25.90 de marca personal).



Las pruebas de fondo se completan con un buen 5.000 metros donde el keniano David Bett es el atleta con mejor marca acreditada en línea de salida (13:06.06), estando en acción el siempre combativo Toni Abadía, que buscará acercarse a su mejor registro en esta prueba (13:12.68).



Pero además de las carreras de mediofondo y fondo habrá otros muchos puntos de atención a lo largo de la tarde en Huelva como el concurso de triple salto femenino donde podremos ver en acción a una de las grandes triunfadoras del atletismo español este invierno, Ana Peleteiro, medalla de bronce en Birmingham, que viene de llevar su marca personal hasta 14,42 metros, si bien la atleta con mejor marca acreditada es la griega Paraskevi Papahristou (14,73). Además, en este concurso estarán Patricia Sarrapio y Ruth Marie Ndoumbe. Igualmente en el salto de longitud masculino destaca la presencia del cubano Demetrio Masso (8,33), mientras que por parte española habrá que estar atentos a las evoluciones de Jean Marie Okutu, a la vez que en altura tomarán parte los mejores especialistas españoles, entre ellos el canario Simón Siverio, además del británico Chris Baker, con una mejor marca personal de 2,36 metros.



Otras pruebas del programa de la reunión incluyen una interesante carrera de 400 metros donde podremos ver a dos de los integrantes del cuarteto nacional de 4x400 metros que el año pasado en Londres estableciera un nuevo récord de España: Samuel García y Lucas Búa, mientras que por parte foránea hay dos atletas con marcas personales por debajo de los 45 segundos: el costarricense Nery Brenes (44.60) y el esloveno Luka Janezic (44.84).

También en la vuelta a la pista con vallas habrá que prestar atención al cubano Omar Cisneros (47.93) y a los españoles Mark Ujakpor y el prometedor Aleix Porras. Mientras, en la prueba que cierra el programa, los 3.000 metros marcha, la gran estrella local Laura García-Caro y Raquel González aparecen como las marchadoras más destacadas. Por último, en peso destaca la participación de la germana Cristina Schwanitz (20,77), mientras que en martillo la atleta con mejor marca acreditada es su compatriota Kathrin Klaas (76,05), mientras que Laura Redondo tendrá una buena oportunidad de superar su mejor marca del año.

TODOS LOS PARTICIPANTES



HORARIO DE LA REUNIÓN



17:30 500 ml Sub12 Promoción Hombres

17:35 500 ml Sub 12 Promoción Mujeres

17:40 500 ml Sub 14 Promoción Hombres

17:45 500 ml Sub 14 Promoción Mujeres

17:55 600 ml Sub 16 Promoción Hombres

18:00 600 ml Sub 16 Promoción Mujeres

18:10 400m vallas Local Hombres

18:20 100m vallas Local Mujeres

18:30 100m Inclusivo Hombres/Mujeres

18:40 400m Local Hombres

18:45 200m Local Mujeres

18:55 800m Local Hombres

19:05 800m Local Mujeres

19:10 Longitud Hombres

19:25 400m Final B Mujeres

19:30 400m Final B Hombres

19:30 Martillo Mujeres

19:40 800m Final B Mujeres

19:50 800m Final B Hombres

19:50 Altura Hombres

20:00 1.500m Final B Mujeres

20:10 400m vallas Hombres

20:20 400m Final A Mujeres

20:25 400m Final A Hombres

20:35 800m Final A Mujeres

20:40 800m Final A Hombres

20:42 Triple salto Mujeres

20:45 Peso Mujeres

20:50 3.000m obstáculos Hombres

21:05 1.500m Final A Mujeres

21:20 3.000m obstáculos Mujeres

21:35 1.500m Final A Hombres

21:45 5.000m Hombres

22:00 3.000m marcha Mujeres