El runrún: ¿Reaparecerán Felipe Cascajo y Vicente Simón?

Martes, 5 junio 2018 | Leída 112 veces

confidencial

El propio Juanma López debe decidir, además, si Eurosamop va a la puja, como declaró públicamente hace algunos meses, si se mantiene en su cómoda posición actual (tiene firmados todavía nueve años de gestión económica o deportiva) o si decide marcharse del club albiazul llegando a algún tipo de acuerdo financiero. No es descartable que la venta, como sucedió hace un año, quede desierta, por lo que el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, tendría ante sí el marrón de buscar en 20 días los 650.000 euros que le permitirían al Recre inscribirse para competir la próxima temporada en Segunda B. Se habla también de la firme posibilidad de que el propio Cruz, y más teniendo en cuenta que en mayo hay elecciones, estaría convenciendo a varios empresarios del sector fresero de la provincia onubense para que acudan a la puja. Son incógnitas que no se resolverán hasta a última hora. Eso ya sucedió justo hace un año, cuando en una imagen cuanto menos surrealista se pudo ver a las puertas del Ayuntamiento en el último día del plazo de presentación de ofertas al concejal socialista Pepe Fernández con el sobre de Moody Investments. La empresa liderada por Vicente Simón, y cuyo emisario en Huelva era José Carlos García Castilla, no pasó la prueba al recibir informes negativos de los técnicos municipales, y es que no abonó, en tiempo y forma, los 1,8 millones de euros que exigía el pliego. Simón amenazó con llevar al Consistorio onubense a los tribunales asegurando que el dinero procedía de Panamá y no pudo llegar a tiempo porque en dicho país ese día era festivo. El caso es que al final no emprendió acciones legales y sería raro que acudiese en esta ocasión de nuevo a la puja. Aunque en los últimos tiempos poco o nada se puede descartar en la casa de los líos en la que se ha convertido el Recre. Como también copó muchos titulares la intentona del empresario onubense Felipe Cascajo de comprarle el 75% de las acciones del Decano a Pablo Comas. Dijo que el madrileño al principio le pedía tres millones de euros y que luego le solicitó siete. Al final acabó tirando la toalla y después ni siquiera acudió en junio del año pasado a la puja. ¿Lo hará en esta ocasión? Pues todo apunta a que no pese a que las condiciones son bastante más favorables que antaño tras solucionarse el embargo de Hacienda y no tener que poner tanta 'pasta' de golpe y porrazo. En fin, que son días de mucha rumorología y pocas certezas. Se acerca el 'día D' y se admiten apuestas.

Los primeros nombramientos ‘de la tierra’. No, no es que Pedro Sánchez haya nombrado ningún ministro/a de Huelva –al menos mientras escribimos estas líneas-, pero si de bien cerquita, lo que está provocando las primeras reacciones de los socialistas onubenses. Porque mientras unos se despiden (veáse la ministra Báñez, del cargo; o distintos dirigentes del PP de Huelva del que ha sido su presidente y líder nacional, Mariano Rajoy), otros dan la bienvenida y la enhorabuena a los nuevos designados. O en este caso, la nueva designada, porque nos referimos a María Jesús Montero, que tras más de una década abandona San Telmo para aterrizar en Moncloa. ¿No está mal el cambio, no? Se ve que la parlamentaria socialista por Huelva María Márquez la va a echar de menos como compañera de cámara, y no ha dudado a la hora de deshacerse en elogios para la que será la nueva ministra de Hacienda. ¿Será el nombramiento de la sevillana el que nos coja más de cerca, o tirará Sánchez de alguien más de la tierra? Lo cierto es que en la ‘contienda’ que disputó con Susana Díaz no le salieron demasiados adeptos por estos lares, aunque seguro que ahora se le han multiplicado los amigos. Cuenta la rumorología que hay alguno –o alguna, más bien- que pega un brinco cada vez que le suena el móvil. ¿Se tanteará la disponibilidad de futuribles [email protected] por whatsapp, por cierto?

Dani Mantero lo vuelve a hacer. El actor onubense Dani Mantero nos tiene acostumbrados a periódicamente aparecer en las series de mayor audiencia de la televisión. Ya dimos cuenta de sus distintos papeles en la pequeña pantalla en ‘La que se avecina’ (Telecinco), ’Cuéntame cómo pasó’ (TVE) o ‘Allí Abajo’ (Antena 3) y ahora ha irrumpido en ‘Amar es para siempre’, serie de sobremesa de Antena 3. Mantero sigue acumulando experiencia y demostrando su capacidad para encarnar a distintos personajes. En esta ocasión, es un médico que acude al abogado de la serie para plantearle un caso que se supone que se desarrollará más adelante, así que habrá que estar pendiente. Mucha suerte para él y que sigan llegando las ocasiones para demostrar su talento.