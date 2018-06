Roberto Sánchez aclara que el Trust saldrá de la directiva del Recre pero él "a título personal" decidirá en los próximos días si sigue

R. U.

Roberto Sánchez, el consejero del Decano, explicaba hoy en Onda Cero las conclusiones de la reunión que celebró este lunes por la tarde-noche la asamblea de socios del Recre Trust. "Ayer nos reunimos en la Casa Colón porque había cierta preocupación entre los socios y algunos directivos y era un momento clave para decidir si el Trust debía seguir en el consejo de administración del Recre. Muchos consideraban que los acuerdos a los que llegamos no se estaban materializando y el debate se abrió y es sano y democrático para ver si es mejor pelear desde fuera, aunque ahora hay que esperar también el voto on line", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Eso sí, aunque el Trust en principio va a salir del consejo de administración del Recre, el propio Roberto Sánchez valorará en los próximos días si él a título personal quiere seguir dentro de la directiva albiazul: "Me gustaría hacer una diferenciación. Está la parte de la representación del Trust en el consejo y después la parte personal. El propietario hizo aquella propuesta en su día y había que valorarla y elogiarla. En su día por votación de la mayoría decidimos entrar en el consejo de administración. Y después hay que analizar la situación personal, familiar y sentimental y analizarlo también. La decisión de entrar en el consejo de administración es, por lo tanto, totalmente individual, y más en las circunstancias y en el contexto empresarial en el que se mueve el Recreativo, que es de una gran incertidumbre y hay un riesgo y un peligro real de derivación personal en cualquier tipo de perjuicio. Por lo tanto, hay que separar a la persona física del colectivo del Trust. Así que ayer se tomó esa decisión de que el Trust no esté dentro del club y ahora ya en su debido momento yo tomaré la decisión personal de si quiero o no seguir dentro del consejo de administración del Recreativo".

En cuanto a la apertura del plazo del pliego de condiciones para la venta del 92% de las acciones del club albiazul, Sánchez matizaba que "cuando entramos aquí aquel 6 de octubre de 2016 octubre con Manuel Zambrano a la cabeza la situación era penosa. No se pagaban seguros sociales, ni IVA, ni legalmente se presentaban las cuentas. Por suerte ahora la casa está bastante más controlada aunque por desgracia seguimos teniendo sustos. Los números están bastante más claros y cualquier persona que se ha interesado por comprar el club han tenido toda la información económica que le hemos dado nosotros. Hay que seguir pagando muchas cosas pero la situación está mejor que hace un año. El que venga tiene que saber que tiene que poner una cantidad económica importante. Queda mucho trabajo por delante y por encima de los futbolistas y de los dirigentes está el Recreativo de Huelva".

"Yo creo que sí que va a haber ofertantes. Al final el Recreativo es interesante y estoy esperanzado porque el pliego de condiciones es mejor que el del año pasado. Sigue siendo garantista porque se trata de proteger el club. No quiero jugar a adivino pero me gustaría que llegara alguien con un proyecto serio y a largo plazo y que se diera cuenta del valor que tiene este club como seña de identidad", remataba el todavía consejero albiazul.