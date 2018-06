Llimona-Cordero, el ‘matrimonio Ironman’ que ejemplifica que "el amor es más fuerte que el miedo"

M. A. F.

Martes, 5 junio 2018 | Leída 10 veces

Triatlón

Ambos fueron 'finishers' tras 15 horas y media de esfuerzo continuado. En estilo directo narran lo vivido. Enrique Llimona compartió en su Facebook el siguiente relato: “La cara de Susana, como la de muchos de los que estaban allí reflejaba una mezcla entre cansancio, concentración, miedo, y la ilusión contenida con dificultad de querer creer que es posible, que después de tanto trabajo nada fallará”.

Recuerdo pensar…”es curioso como, aún sin empezar la prueba, más de 2000 batallas se están librando sobre la arena de una playa del sur de una isla muy especial, una isla hecha de roca negra, una isla que te desafía con sus paisajes, con su luz, con el calor de su gente …una isla llamada Lanzarote…la isla en la que hoy se llevará a cabo el Ironman más duro del mundo …duro como la roca negra.

Una bocina marca el comienzo de la prueba, una prueba que, sin sospecharlo, para mi supondrá una oportunidad de volver a la senda perdida. Es curioso como a veces el mayor regalo es que los planes se tuerzan de forma dramática. No descubriríamos de que pasta estamos hechos si, de vez en cuando, la vida no te da la oportunidad de demostrarlo. En mi caso esta oportunidad se apareció en forma de corte de digestión aproximadamente en el km 20 de bicicleta. A partir de este momento no volvería a ser capaz de aceptar nada de alimento hasta el final de la prueba, ya que el cuerpo se empeño en vomitar todo lo que afanosamente intentaba ingerir. Afortunadamente era capaz de retener algo de líquido, calculo que un 25 % de lo que bebía, el resto acababa en la carretera donde lo veía evaporarse junto con la fuerza de mis piernas y mis últimas esperanzas de seguir apretando…comenzó el calvario.

Estuve perdido en la bicicleta durante unos 50 kms, perdido maldiciendo mi mala suerte, perdido buscando culpables…perdido luchando contra los fantasmas que yo mismo creaba…excusas para no aceptar la realidad, pretextos que me impedían ver la oportunidad en la tragedia,…mientras estaba perdido sólo veía pasar bajo mis pies esa carretera …esa carretera hecha de roca negra. Vacío físicamente y anímicamente no paraba de preguntarme …¿Para qué? ?Para qué estoy aquí? ¿Para qué he de seguir?…entonces la vi.

Estaba en mitad de la nada, algo doblada por los alisios, algo quemada por el sol. Era la única palmera en kms a la redonda, todo lo demás era la nada, sólo tierra y roca…roca negra. La vi inclinada hacia un lado, castigada y solitaria…me pareció lo más bonito que había visto hacía muchos años.

Noté mis ojos húmedos y asentí con la cabeza, ya se para qué estoy aquí…estoy aquí para escoger mi actitud, por muy duras que se pongan las cosas siempre podré escoger mi actitud. Mi actitud será mi alimento…seleccionaré lo que quiero ver y lo veré!! Veré la belleza donde sólo haya roca negra, ver la luz en la oscuridad más profunda, notaré el frescor de los alisios cuando el fuego emane del asfalto…¡Una palmera en mitad de la nada!…Lanzarote…¡Muero de amor!

Tras llegar a la transición me cambié rápidamente y me dispuse a recorrer, muy lentamente, los 42 kms que me separaban de mi objetivo que no era otro que convertirme un poquito más en esa palmera…esa que sabe aceptar y afrontar las situaciones por muy duras que se pongan y, con suerte, poder devolverle a alguien la ayuda recibida por ella.

En el km 25 del maratón alguien me cogió la mano…una sonrisa eterna y dos ojos verdes en los que me ahogo cada vez que los veo. Susana me ha alcanzado y me dice que le hace mucha ilusión que entremos juntos…tras cada tormenta viene la calma, tras los tiempos difíciles llegarán tiempos de bonanza…simplemente no pares!! Lucha por tus sueños!!

En Lanzarote hay una prueba deportiva que, para algunos, es mucho más que un triatlón. Una prueba que va mucho más allá de lo físico, una prueba que fortalece el carácter, derrite los corazones y recuerda a las personas de lo que son capaces. ¡Ironman de Lanzarote ! Duro como la Roca Negra!! ¡Volveré a verte pronto amiga palmera!!



Relato de Susana Cordero

7 de la mañana dan el pistoletazo de salida me coloco en mi franja horaria de por debajo de 90 minutos. La salida fue apoteósica tal cómo se ven en los vídeos. Me eche muy a la derecha alejandome bastante de la boya para intentar no recibir golpes. Misión imposible !! Ni con esa y por mucho que quieras escapar ahí es imposible o te haces fuerte o te hunden. Opción B te pones a bucear!!! Recibir golpes a diestro y siniestro es lo habitual. Por fin encontré mi ritmo y me coloqué en un sitio donde más o menos podía nadar algo más tranquila y contemplar los bancos de peces que nos acompañaban. Como algo verdaderamente anécdotico y sorprendente pude observar a algunos triatletas que nadaban con una técnica bastante peculiar. La batida de la patada era una especie de motor a destiempo, realizaban giros circulares y sin apenas coordinación con el ritmo que llevaban. Me llamó mucho la atención. Nadar así tiene un meritazo y al que llevan al lado lo machaca vivo; destacar también la brazada: no nadaban hacia el frente nadaban hacia los lados. La verdad es que ha sido sorprendente y deciros que en mitad de aquel cardumen de persona de repente se me vino a la mente la imagen de los vídeos que he visto una y otra vez de las ediciones anteriores del Ironman en las que me emocionaba tan solo pensando que algún día podría estar ahí en mitad de ello. Ahí fue la primera vez que me emocioné y sentí que estaba haciendo algo muy especial. Y que si lograba salir viva del agua era un triunfazo. Al salir del agua en la primera vuelta me empezaron a dar calambres debido a los golpes que habia recibido en las piernas y los golpes que tuve que dar yo para zafarme de algún púlpito jiji. Aquí el consejo que me dio mi amigo Antonio fue crucial de tomar un gel antes de volver a iniciar la segunda vuelta. Si no , creo que no hubiera sido capaz de terminarla. Hago natación en una hora y 20. Y me dispongo a la zona de transición, me monto en la bicicleta y nada más montarme me doy cuenta y tomo consciencia real de # bienvenido a la isla del viento#. El sector de la bicicleta ha sido el recorrido en bici más duro que jamás he hecho ni en la Quebrantahuesos,ni el Titán.Y no por el desnivel sino por el viento que te impedía continuar avanzar y claro como sabéis aquí no se puede ir a rueda de nadie aquí te lo comes tú todo solito. Había momentos que iba a 5 kilómetros por hora. No os voy a mentir en el sector de la bici hubo dos momentos en concreto en el que se me pasó por la cabeza abandonar me veía llamando a la organización para que me recogieran. Hablando con gente que ha hecho el Ironman de Lanzarote en 8 ediciones anteriores en la carrera a pie me comentaron que este recorrido de este año ha sido más duro de lo esperado porque han cambiado el recorrido. Pero como siempre siempre hay un ángel que aparece de repente: me encontré a Susana es la triatleta que en el Titán quedó segunda creo, este era su octavo Ironman 8 Ironman en Lanzarote. Pues bien cuando llegue a Haría que era el avituallamiento especial km 90 , donde tenemos nuestra propia comida me la encuentro sentada y como tenía un problema con un bote me ayudó a a echarle agua y cuando la vi me dio una alegría tremenda. Me dio varios consejos porque claro después de la subida a Haría ahí había una bajada bastante peligrosa y si no llega a ser por ella creo que hubiera abandonado.

Sinceramente no sé cómo podido acabar la bicicleta porque lo que minaba mucho la moral es que incluso bajando te daba el viento de frente y te frenaba y en la subida te daba de cara (180 kms con viento y sin drafting). Y si no conocéis la isla no sé si sabréis que aquí no hay ni un árbol donde cobijarse o sea el viento es en ocasiones circular vamos que te da de pleno. Después de 7 hora y pico llego a la transición de la carrera que me lo tomo con mucha calma me cambio y me echo a correr. Deseando encontrarme con Enrique y poder ir animándonos el uno al otro. Me lo encuentro en el kilómetro 14 para él y 8 para mí. Ahí nos cruzamos por primera vez y me lo encontré andando me pare le di un besito hablamos un momento y nada continuamos cada uno con su carrera hasta que lo alcance en el kilómetro 25. Mi objetivo era alcanzar le para animarnos el uno al otro y conseguir este reto entre los dos. Cuando llegue a él me comentó que por lo visto desde el kilómetro 20 de la bicicleta se le cerró el estómago y no pudo comer nada de nada, lo vomitaba todo así que iba prácticamente sin haber comido durante todo el día y claro eso le pasó factura así que Misión Imposible correr. Y decidimos por acabar andando la mayoría del tiempo y el momento en el que se encontraba un poquito mejor nos echábamos a correr. Hubo una vuelta maravillosa en la que andando nos cogimos de la mano y vimos el anochecer. Contemplando ese cielo tan espectacular y la gente y el ambiente que había. Deciros que somos unos afortunados por muchas razones. Por tener alguien a quien amar. Yo tengo un amor incondicional. El amor es más fuerte que el miedo. Por último agradeceros vuestro apoyo vuestra energía me ha llegado todo cada uno de vuestros pensamientos me he acordado de muchísimas personas cada uno de vuestros consejos cada una de los entrenos que hemos hecho para poder llegar hasta aquí ha sido un largo camino pero ha merecido la pena a pesar de la dureza. Deseando regresar para daros un abrazo y deciros que sois muy importante para mí y Enrique.

Hace justo tres años en el 2015. Tuve el honor de acompañar a Enrique y a muchos otros compañeros y amigos de fatiga Curro Pascual, Eduardo Martin Infante, Fran Maldonado, Rafa Amazares, Guisado Jése Luis Trufero, Ángel Luis Garrido Holgado... y muchos más que coincidimos allí por aquellas tierras de lava y fuego.

Aquel día iba de acompañante y de espectadora. Allí me dije" algún día tengo que pasar yo por esa meta".. pero en realidad lo dije con la boquita chica ya que me daba muchísimo miedo el sector de la bici ( viento a punta pala) y la natación ( golpes a punta pala). Aquí os dejo el repertorio de fotos de la mayor aventura de mi vida. Según algunos veteranos gaditanos ( 8 ediciones completadas) que nos encontramos en el vuelo de regreso me dijeron" este ironman vale por dos".



El año que viene VOLVEMOS... ¿ Quién se anima? ¡ Si yo puedo- tu puedes!

Un abrazo enorme a todos los que me apoyáis en mis LOCURAS!!!!