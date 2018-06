Ramón Vargas, “muy ilusionado” por formar parte de un proyecto de ascenso en Lugo

Mario Asensio

El fubolista palmerino Ramón Vargas ya piensa en clave gallega tras firmar por el Burela FS Pescados Rubén, equipo con el que buscará la próxima temporada el ascenso a la Primera División, categoría en la que acabó décimo con el Levante UD, equipo que le invitó a un cambio de aires.

Más tranquilo tras dilucidar su futuro, Vargas, explicó a huevla24.com que “estoy muy ilusionado y con muchas ganas de comenzar. Me gusta mucho el proyecto que tienen de intentar ascender y espero que lo podamos conseguir este año que entra. Creo que hay equipo para ello”.

“Necesitaba jugar y no me quisieron renovar en el Levante, así que tenía que buscar algo y este equipo es una buena opción”, resaltó el onubense, que valora mucho el aprendizaje en su primera temporada en la máxima categoría.

Al respecto indicó que “he aprendido muchísimo y he mejorado en nivel de concentración y el saber estar en la pista y sobretodo madurez”. Pero sabe que todo esto no queda ahí y recalca que buscará “mejorar en todo lo que me queda aún, y sobretodo ayudar a la gente para que todos disfrutemos juntos”.