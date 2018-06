Presentan nuevas denuncias por posible abuso laboral y sexual a nueve temporeras inmigrantes en la campaña fresera

Agencias

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a los medios el diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, y el secretario general del SAT, Óscar Reina, quienes han acudido a la Inspección de Trabajo de Huelva acompañando a las temporeras que habrían sufrido esas situaciones.

Cañamero y Reina han criticado el "acoso continuado" a las que se ven sometidas temporeras de la campaña de la fresa y han pedido a las administraciones que "no se tapen los ojos" ante esta realidad y actúen para defender los derechos de estas personas.

De este modo, ambos han precisado que cuatro de ellas han relatado presuntos abusos sexuales y el resto han denunciado posible abuso laboral al no cumplirse las condiciones de trabajo.

Así, Cañamero y Óscar Reina han solicitado a las administraciones que den protección a las mujeres que han denunciado posibles casos de abusos laborales y también de índole sexual.

Algunas de las afectadas han contado a los medios su situación y han narrado las "situaciones de maltrato" a las que supuestamente se enfrentan, indicando que algunas han sido "amenazadas" para mantener sexo o han visto vulnerada su intimidad.

De este modo, desde el SAT se han referido a la situación vivida en esta finca de Almonte, donde incluso las temporeras habrían sufrido supuestamente represalias por haber denunciado previamente las "malas condiciones laborales". Concretamente, el sindicato ha alertado de que muchas mujeres han sido presuntamente "retenidas" al objeto de "enviarlas a su país de origen días antes de la fecha prevista" como consecuencia de esta denuncia.

De hecho, Reina ha relatado que las denuncias interpuestas por estas trabajadoras "pusieron nerviosos a los patronos" y "no dejaban a las mujeres salir" por lo que estaban "retenidas" en la finca almonteña.

Por su parte, Cañamero ha dejado claro que el SAT ha ofrecido su protección a las temporeras y ha pedido a la Junta que proteja a las denunciantes. Además, ha solicitado más inspectores en los campos, elecciones sindicales para poder proteger a los trabajadores eventuales y que los empresarios que comentan incumplimientos no reciban fondos de la Política Agraria Común.

Cañamero ha alertado de que las temporeras viven en condiciones "indignas" e incluso tienen que pagar "dos y tres euros diarios" por la luz y demás servicios, así como ha comentado que tampoco reciben el salario prometido ya que "algunas no saben ni cuánto cobran", lo que hace que en la campaña agrícola se tenga una mano de obra "sumisa". Así, ha sostenido que, si la fresa no tiene un buen resultado en los mercados, no será por las denuncias del SAT sino por "culpa" de los empresarios.

En esta misma línea, ha calificado de "sangrante" que un amplio porcentaje de los empresarios apuesten por ser "competitivos" a costa de "la explotación" y, aunque ha sostenido que hay empresarios que no son así, ha incidido en que un gran volumen de ellos está "viciado".

Tras lamentar la falta de inspectores en el campo, ha señalado que han visitado varios asentamientos donde se dan condiciones de "indigencia", por lo que ha abogado por que la fresa llegue a los mercados "sin que se den abusos".

"Distintas condiciones"

Cañamero ha señalado que las condiciones de trabajo que firmaron en Marruecos son "diferentes" a las que finalmente se han encontrado en España, por lo que ha pedido a las administraciones que "no miren a otro lado".

Por su parte, Reina ha asegurado que las denuncias parten de casos como "el hecho de que a una mujer que requería atención sanitaria" no la recibiera, así como ha alertado de los posibles casos de abusos sexuales y machistas.

La parlamentaria andaluza de Podemos Libertad Benítez ha afirmado que incluso han contactado con la Consejería de Justicia e Interior para reclamar que se proteja a estas mujeres y ha hecho hincapié en que Andalucía debe ser "una tierra que respete los derechos humanos".