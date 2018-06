El runrún: Todo el mundo quiere a Boby

Lunes, 4 junio 2018 | Leída 67 veces

Políticos, técnicos y jugadores de baloncesto, compañeros de medios de comunicación… todos coincidieron en señalar que fue un apasionado del deporte, gran profesional, un caballero y buena persona. Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, expresó, “Nadie podrá ocupar el hueco que deja en el periodismo Manuel Ortiz Trixac (Boby). Entrañable, amigo y todo corazón. Huelva te recordará siempre”. Lucas Alcaraz, extécnico del Recreativo afirmó: “Triste el fallecimiento del amigo Bobby. Tuve el placer de compartir con él muchos momentos. Fue de esas personas con las que todo resulta más agradable por su talante cariñoso y su simpatía” Jesús Vázquez, técnico del Atlético Onubense, señaló: “Oh” Sin lugar a dudas una gran pérdida, un caballero de su profesión. Mucha fuerza para toda la familia. DEP. ‘Boby’”. El propio Recreativo de Huelva dijo: “Nuestro más sentido pésame por la marcha de Manuel Ortiz ‘Boby’. Una gran pérdida para el periodismo onubense. Mandamos un afectuoso abrazo a @Dortiz72, familia y amigos. Descanse en paz”. En el ámbito del baloncesto, su deporte favorito, el CDB Enrique Benítez afirmó que: “Hoy es un día muy triste para nuestro club y para el baloncesto y deporte de Huelva. Nos ha dejado Manuel Ortiz Trixac ‘Boby’. Has sido todo corazón. Nunca te olvidaresmos. Dep”. El CB Conquero expuso que: “Nos quedamos huérfanos de un referente como Don Manuel Ortriz Trxiac, que lo ha sido casi todo en el baloncesto onubense y un informador deportivo muy cercano a los clubes. Descanse en paz, amigo Boby. Un abrazo a su familia”. El CB San Juan mandó: “Nuestras más sinceras condolencias a la familia de Manuel Ortiz Trixac, una persona cercana a nuestro club y muy querida entre toda nuestra familia baloncestística. El baloncesto te debe muchas… Gracias por todo!!”. FAB Huelva aseguró que: “El baloncesto de Huelva está triste y de luto. Hoy se nos ha marchado Manuel Ortiz Trixac, el gran Bobi, sencillamente, uno de los nuestros. Vaya para sus familiares y amigos la solidaridad y los ánimos de todo el baloncesto provincial. Descansa en paz, amigo”. Gabriel Carrasco, extécnico de Conquero recordó que: “Se le va a echar muchísimo de menos. Bobi fue de los primeros y el que más ayudó a que se visualizara el baloncesto femenino en Huelva, el caballo de batalla, contra el que se siempre se ha tenido que luchar. Me vienen a la cabeza muchísimas imágenes, como la primera vez que lo vi, en Atlántico TV, creo que en el 96, muchas anécdotas… tardará en irse mucho tiempo, porque es irrepetible. Me gustaría quedarme con lo que siempre me llamó la atención de él, su pasión por el deporte onubense y por nuestro deporte. Hoy el baloncesto onubense se queda más solo, Leyenda. DEP. El Sporting Huelva, quiso dar “Nuestro más sentido pésame a la familia de Manuel Ortriz Trixac. Sólo tenemos palabras de agradecimiento por el trato que tuvo hacia nuestro club en particular y al deporte de Huelva en general. Gracias Boby por dedicar tu vida al deporte onubense. Descanse en paz”. También se acordó de ‘Boby’ Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón: “Acabo de enterarme de la triste noticia. Fallece ‘Boby’ un gran periodista deportivo y mejor persona. Desde aquí quiero mandar muchos ánimos a toda su familia y amigos. DEP maestro”. Y así muchos otros más. Un hombre querido. Desde huelva24.com también le mandamos mucho ánimo a su familia. Se ha ido un grande, pero su legado ahí quedará para siempre.

¡Que aquí sí hay playa! Eso es lo que deben andar comentando de lo más emocionados nuestros vecinos de Sevilla, después de que dos señores con mucho tiempo y gusto por la investigación –se trata en concreto de un jubilado sevillano, Gabino Carranza Márquez, y el abogado José María Font Ortiz- hayan averiguado –eso dicen ellos, nosotros nos hemos visto papel ninguno- que hubo una época en la que Sevilla tuvo playa, ¡y aún la mantiene! Por supuesto, lo han adivinado… ¡Está en Matalascañas! Concretamente, en un rinconcito de Torre la Higuera, donde aseguran que un terreno de 150 hectáreas fue donado en su día por el rey Alfonso X ‘El sabio’ en el privilegio rodado correspondiente al año 1255 y que las mismas no fueron incluidas en el proceso de desamortización del siglo XIX, por lo que, a efectos ¿legales? ¿históricos? todavía serían ‘propiedad’ sevillana. ¿Se corroborará la investigación y abrirá un conflicto interprovincial? ¿Vendrán los sevillanos a clavar la bandera y reclamar lo que –en teoría- es suyo? Sinceramente, no les hace falta, porque no se quejarán de que no les hacemos hueco cada verano, vaya. Les regalamos hasta un carril extra en la A-49 para que vengan y se vuelvan cómodamente… Pero ese es otro tema que protagonizará, seguro, este espacio próximamente.

Un 'runner' onubense protagonista en Nueva York. Si hay un acontecimiento deportivo mundial que se ha convertido desde hace unos años en una auténtica meca para sus practicantes, esa es la Maratón de Nueva York. ‘Runners’ de todo el planeta sueñan con viajar algún día a la Gran Manzana para formar parte de este rito multitudinario, al menos, una vez en la vida. La tremenda popularidad de este deporte ha hecho que de los más de 50.000 corredores de más de 100 países que participan en la prueba, un millar aproximadamente proceda de España. Uno de ellos, precisamente, se convirtió en protagonista del reportaje que el programa ‘Tribus viajeras’ de RTVE, emitido este domingo, dedicó a la carrera estadounidense. Y es de Huelva. Se trata de Juan Manuel Márquez, casi podríamos decir que un recién llegado a las carreras de fondo, que cumplió uno de sus sueños al cruzar el Atlántico para colocarse uno de los cotizados dorsales de la emblemática maratón. La presentadora del programa, Francine Gálvez, acompañó a Juanma durante su aventura neoyorkina y gracias a ella y a nuestro paisano pudimos conocer lo que lleva a un simple aficionado al ‘running’ a embarcarse en esta aventura. Bastante cara, por cierto, si tenemos en cuenta que, dejando al margen el viaje y el alojamiento, solo tomar la salida tiene un coste de más de 500 euros. Pero como dicen que sarna con gusto no pica, nuestro embajador, que un día formó parte de la familia de www.huelva24.com, además de contarnos algo de su vida, fue explicando aspectos de la prueba desconocidos para muchos espectadores. Desde luego, el programa supo agradecérselo regalándole una experiencia que difícilmente olvidará: una excursión nocturna en helicóptero sobrevolando la ciudad de los rascacielos. No sabemos el tiempo que empleó en completar la prueba, pero viéndole correr podemos asegurar disfrutó cada uno de los 44 kilómetros que recorrió hasta la meta situada en Central Park, que atravesó ondeando la bandera de Beas y mostrando orgulloso una camiseta donde se fundían la estatua de la Libertad y nuestro monumento de la Punta del Sebo. Si no tuvieron ocasión de verlo, en esta misma página pueden reproducirlo ¡Enhorabuena, Juanma!