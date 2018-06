Miguel Ángel Medina preveía su récord de España: “He hecho lo que sabía que podía hacer”

Mario Asensio

Tiro con Arco

Miguel Ángel Medina siente la satisfacción de que todo el esfuerzo y trabajo de tanto tiempo puesto en cada flecha por fin alcance la diana. El arquero lepero del Club Asirio Huelva logró en el Gran Premio de Madrid un gran récord de España de arco compuesto con 706 puntos que le abre las puertas de todo aquello con lo que estaba soñando.

“Es impresionante este récord. Tuve sensaciones maravillosas y he hecho lo que sabía que podía hacer si me dejaba la climatología. Estaba un poco frustrado y decepcionado esta temporada porque por el mal tiempo no podía realizar lo que había entrenado. Con lluvia o viento era imposible y eso me tenía mal. Esta semana en Madrid también se preveía mal tiempo e iba preocupado y desanimado pero afortunadamente las condiciones fueron mejores y mejoraron las perspectivas y me salió el récord”, narró a huelva24.com.

Medina recordó que comenzó con puntuaciones altas y sumó 352 y 248 para un total de 700 puntos en las primeras rondas. Tras el descanso en sus tiradas ganó en precisión y estaba siempre en 59, 60, 58... Sobre un máximo de 360 hizo 351 y 355 para llegar a los 706 con los que batió el récord de España, mejorando dos puntos la marca realizada por Víctor Canalejas Trejo el pasado año (704) en el Campeonato de España.

“Sinceramente realmente la gente de mi club se llevaba las manos a la cabeza al ver cómo estaba haciendo esto, pero si no hubiera habido antes tormentas, viento o frío como ha hecho hubiera hecho el récord antes porque me he esforzado siempre y he puesto siempre todo lo que tenía”, resaltó Medina, que insistió en que tuvo “sensaciones impresionantes y estaba tirando realmente como yo sé tirar y como me siento en los entrenamientos. Todo fluye perfectamente”.

Con lo que hecho estará en la Copa del Mundo de Berlín del 17 al 22 de julio. “Esa espina de ir con España sí me la he quitado y ahora toca la de ser campeón de España. Para ir al Campeonato de Europa tengo que hacer la mínima allí o tener la media contando con los clasificatorios”, explicó.

La mínima es de 697 puntos y él ya logró 700 y 706, por lo que entre los días 7 y 9 de julio en el Nacional que se disputa en Santander podría lograr la media requerida con una puntuación por debajo de 697. No obstante, más que la mínima, Medina está preocupado, como siempre, por lo económico. “A ver si tengo suerte y hasta entonces me salen un par de patrocinadores. Agradezco mucho el apoyo de quienes me ayudan pero necesito más para seguir”, insistió sobre la gran espina que tiene clavada.