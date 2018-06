Nacho Blanco, "muy contento" por lograr el título andaluz sub 23 de contrarreloj

Mario Asensio

Lunes, 4 junio 2018

El onubense Nacho Blanco (Bicicletas Rodríguez Extremadura) es el nuevo Campeón de Andalucía de Contrarreloj Individual tras la prueba disputada este sábao en Bélmez de la Moraleda (Jaén). El ciclista de Paymogo se batió en duelo contra Francisco Javier Cantarero (Bike55-Semar Élite), que fue segundo, y el bronce lo consiguió Iván López (Bike Philosophy).

Blanco señaló a huelva24.com que está “muy contento”, pues “es mi primer título en crono, uno que me faltaba conseguir”. No obstante, reconoció que no se sintió como esperaba. “La crono no fue del todo bien, ya que me encontré un poco mal de sensaciones y me costó bastante coger mi ritmo, pero aún así sufrí como pude para intentar conseguir un buen resultado. Cuando me dijeron que había ganado pues mejor aún”.