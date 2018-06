El runrún: Efecto 'moción de censura' en Huelva

Viernes, 1 junio 2018 | Leída 141 veces

Una de las primeras consecuencia del giro realizado en el Congreso de los Diputados es que Huelva pierde representación en el Gobierno –salvo que haya nombramiento onubense en el futuro- y la sanjuanera Fátima Báñez dejará de ser ministra de Empleo. Habrá quien se alegre y quien lo lamente, lo mismo que con el caso de la salida de Isabel García Tejerina del Ministerio de Medio Ambiente, que ha sido muy criticada en Huelva por el tema de los fosfoyesos y el proyecto de restauración de Fertiberia para las balsas. Otra consecuencia del cambio de signo político en Madrid es que ya quedan totalmente alineadas todas las administraciones públicas bajo el mandato del PSOE (Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno) y eso obliga a una reordenación de los reproches y los dimes y diretes habituales de los asuntos importantes de la provincia. ¿Qué pasará ahora con la Asociación por las Infraestructuras? Y con temas sobre la mesa como el AVE y las comunicaciones ferroviarias, las de carreteras… El presidente provincial del PP Manuel Andrés González ya se ha aventurado a vaticinar que el PSOE guardará la pancarta de las infraestructuras tras la moción de censura y también advierte que vigilarán los "avances" impulsados por el PP para Huelva, algo que da que pensar porque pareciese que ya sólo faltaba la guinda al pastel y son 'los otros' quienes van a estropear la receta. Todos sabemos que para que materialicen ciertos proyectos falta lo suyo y que esté en el Gobierno uno u otro deben trabajar bastante. Todos los partidos variarán sus mensajes y lo teóricamente fácil de achacar a la administración del signo contrario es una estrategia que pierde fuerza. También es curioso como entre quienes tomaron partido por Susana Díaz en lugar de por Pedro Sánchez en la ‘batalla’ por liderar al PSOE ha habido una mayoría de dirigentes que en redes sociales no han comentado mucho sobre la moción estos días y han sido algo lentos y poco efusivos en las felicitaciones al nuevo presidente. Pero ahora la sintonía parece obligada y desde el bando socialista todo el mundo dirá que entre Sánchez y Rajoy no hay color. Precisamente recordando el jaleo de cómo salió el máximo dirigente socialista de su posición de líder y cómo volvió, cabe preguntarse qué ocurrirá con una onubense, María Luisa Faneca. La exalcaldesa de Isla Cristina fue la única de la Ejecutiva Socialista que no abandonó a su jefe y tras eso fue premiada con un cargo en la nueva Ejecutiva Federal en asuntos de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ahora que ya alcanzó la cima Sánchez lo mismo tiene guardado un puesto especial para ella. Ya se rumorea que podría ser la nueva subdelegada del Gobierno, cargo que ahora ocupa Asunción Grávalos, pero en el que presumiblemente no seguirá. El mapa político y sus asuntos se irán redefiniendo a distintas velocidades. Estaremos expectantes.

Vuelve el ‘máster’ del carrito de los helados. No debe darle malos resultados a la marca que está detrás de esta iniciativa para reeditarla verano tras verano corregida y aumentada. Hablamos del programa “de emprendimiento” promovido por Frigo y que básicamente consiste, como podrán imaginar, en vender helados por las playas. Ni que decir tiene que se trata de un trabajo absolutamente respetable, aunque no deja de resultar llamativo cómo la multinacional Unilever, propietaria de la marca, viste este programa dirigido especialmente a jóvenes universitarios, licenciados y en situación de desempleo, así como a parados mayores de 45 años. En su propuesta, Frigo ofrece a los candidatos “mejorar su empleabilidad y vivir experiencias profesionales gestionando un punto de venta de helados móvil”. También deberán cubrir un mínimo de 20 horas de formación sobre la gestión de un negocio: atención al cliente, manipulación de alimentos, control de stock, concienciación y cuidado del medio ambiente, autoconfianza, habilidades comerciales, etc. Eso sí, sin perder de vista el objetivo principal: vender sus helados, algo que queda claro con el “gran premio final para el mejor vendedor”, en forma de beca formativa de hasta 3.000 euros. Por si fuera poco, el programa también incluye la iniciativa ‘Playas Limpias’, mediante la cual, los jóvenes, “además de vender helados y concienciar a los usuarios de las playas sobre la importancia de cuidar del medio ambiente, realizarán talleres dirigidos a todo el público, en especial el infantil, para fomentar la conservación de nuestras costas”. Con las de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe Punta Umbría y Cartaya serán 12 las playas andaluzas en las que se desarrollará este ‘máster’ veraniego, del que si sacan provecho quienes participan en él, no nos cabe duda de que Frigo será el primer beneficiado.

¿Un verano con plaga de cucarachas?. Pues los peores presagios se han cumplido para aquellos a los que les da más asco, pudor y casi que pánico ver una cucaracha por la calle o en su domicilio que que le ataque un oso, un lince o un león. Es un insecto que cuenta con pocos adeptos y este verano, debido a las intensas lluvias que han caído en toda Andalucía en los últimos meses, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) ha advertido del "muy alto" riesgo de proliferación de cucarachas. Advierte también de que las condiciones ambientales de este verano favorecen que las cucarachas "abandonen su hábitat natural" y busquen nuevos cobijos para obtener "agua y alimento". Los problemas generados por este insecto van "más allá" de lo higiénico, pues puede contaminar alimentos y ocasionar grandes pérdidas económicas, además de incrementar el riesgo de contraer enfermedades como la disentería o la salmonelosis y generar alergias.