González cree que el PSOE “guardará la pancarta” de las infraestructuras tras la moción de censura

huelva24.com

Viernes, 1 junio 2018 | Leída 13 veces

el pp se teme "un parón" en los proyectos en Huelva

14.34 h. Señala que el pacto firmado por Caraballo y Cruz “se convertirá en papel mojado porque sólo era una estrategia contra el Gobierno del PP". Manuel Andrés González advierte que el PP “estará vigilante” para que el cambio en el Gobierno "no suponga un parón al AVE y a todos los proyectos en marcha y con inversión en Huelva".

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha valorado este viernes la moción de censura que ha dado el Gobierno al PSOE y ha lamentado que “haya imperado el interés personal de Pedro Sánchez y el interés del PSOE por encima del interés general de los españoles”. Para González, “el Gobierno que se forma hoy lo hace en alianza con radicales, separatistas y con un partido que ha sustentado a la banda terrorista ETA”.

Asimismo, González, ha mostrado su preocupación por los efectos de este nuevo gobierno en la provincia de Huelva. Así, ha incidido en que “mucho nos tememos que con la llegada de Pedro Sánchez se pararán las los proyectos que necesita Huelva, como ocurrió en la etapa de gobierno de Zapatero". En este sentido, González se ha referido a la firma del Pacto por el AVE, rubricado hoy mismo por el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, un pacto que González ha calificado de “paripé”.

“Por lo que hemos visto en los últimos meses, incluso años atrás, tanto Caraballo como Cruz sólo son capaces de exigir a las administraciones cuando gobierna un partido distinto al PSOE; así ha venido sucediendo con la Junta de Andalucía, a la que no le exigen nada, y volverá a ocurrir lo mismo ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez”, por lo que ha insistido en que con “Sánchez en el Gobierno el PSOE de Huelva guardará la pancarta”. El líder del PP onubense ha afirmado que “este acuerdo se impulsó porque gobernaba el PP y hoy se guardará en el cajón y no se volverá a recordar porque no serán capaces de exigirle nada al gobierno de Sánchez”.

Sin embargo, como ha apostillado González, “nosotros sí que seguiremos poniendo en valor el Pacto Social y Político que venimos explicando a la ciudadanía y a las organizaciones de esta provincia y lo haremos porque nunca nos hemos escondido y porque siempre hemos exigido lo que es bueno para Huelva tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía, gobernase quién gobernase”. Asimismo, González también ha remarcado que en el PP de Huelva “estaremos muy vigilantes a ver qué sucede con los proyectos en marcha y las inversiones para Huelva previstas en los Presupuestos Generales del Estado”.

En este sentido, ha insistido en que “permaneceremos muy pendientes a que, en este mismo mes de junio, salga a información pública la llegada del AVE a Huelva, tal y como anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la inauguración de la nueva estación”.

Así, González ha agregado que “vamos a exigir que se cumplan estos plazos y no vamos a consentir que el cambio de gobierno suponga un parón a los proyectos que actualmente están en ejecución y a los que cuentan con inversión comprometida en los PGE”. Proyectos como las obras de regeneración de las playas, la llegada del AVE, la reanudación de las obras de la presa de Alcolea, el segundo trasvase del Condado de 15 hm3, o la finalización de la variante Beas-Trigueros y la continuación del desdoble de la N-435.

González, por último, también se ha referido al cambio de opinión del PSOE con respecto a los PGE. “Hasta hace apenas unos días el PSOE y su secretario general, Ignacio Caraballo, decía que eran unos presupuestos de vergüenza para Huelva y ahora que estos mismos presupuestos los ha hecho suyos su jefe de filas, Pedro Sánchez, el PSOE y Caraballo bajan la cabeza”, por lo que ha criticado “la incoherencia” de los socialistas onubenses.