25 escuelas de baile organizan el VII Encuentro Solidario para recoger alimentos a favor de Cruz Roja

Viernes, 1 junio 2018

Se celebra este sábaddo

14.18 h. Un total de 25 escuelas, academias y grupos de baile vuelven a unir fuerzas para celebrar el VII Encuentro de Escuelas de Baile, con el fin de reunir alimentos no perecederos de primera necesidad, que después Cruz Roja distribuirá entre familias en riesgo de exclusión. Un gran cita solidaria que se celebrará el próximo sábado, 2 de junio, en el Auditorio de Gibraleón.

Organizada una vez más por la Academia Savanth Sithida, con la colaboración de Huelva Bienestar, el Ayuntamiento de Gibraleón y Cruz Roja, la gala benéfica podrá celebrarse gracias a la participación totalmente altruista del profesorado y los alumnos y alumnas de las escuelas de baile ‘Gibraleón Baila’, ‘Ballet Raqs Awroq Ana Terrada’, ‘Kumgang Dance’, ‘Savanth’, ‘Al son de la clave’, ‘Pedropop y Vicky’, ‘Hanna y Vicky’, ‘Danza Urbana Lidia Fernández’, ‘Doble A Dance’, ‘Tiempo Divertido’, ‘Academia Disfruta Bailando’, ‘Escuela de Danza Oriental María Terrada’, ‘Escuela de Danzas Urbanas David Tejada A bailarHuelva’, ‘Escuela de Música y Danza de Aljaraque’, ‘Escuela de Dancehall El Ameri’, ‘Escuela Moisés Dorado’, ‘Pop Soy Loco’, ‘Escuela de Baile Gema Redolosis y Lola Riveo’, ‘Grupo Camale Club, Escuela Ismael & Merchi’, Grupo ‘Los Elementos’ de la Escuela Tiempo Divertido, Grupo ‘Yo soy GROOVE’ de la Escuela ‘YoSoyLoco’ y Patrck Dance School.

Tras las actuaciones, la fiesta seguirá a partir de las 00.00 horas, con animaciones y baile social que contarán con la música y la animación de DJ Jorge Mora, DJ Dani Q y DJ Moisés.

Este encuentro con la música, el baile y la solidaridad será a partir de las 18.00 horas, con entrada de 1 euro y, con carácter voluntario, un kilo de alimentos no perecederos –arroz, legumbres, pasta, galletas, etc.- para ayudar a las familias necesitadas a través de Cruz Roja. Además, parte de la recaudación se destinará a hacer posible el acceso a un implante coclear para que Carla, que ahora mismo no puede oír, pueda volver a escuchar.

En otras ediciones, este gesto de las escuelas de baile de Huelva hizo posible que Cruz Roja recibiera más de 500 kilogramos de alimentos de primera necesidad que luego fueron repartidos entre personas sin recursos, por lo que la Organización quiere agradecer de antemano la participación en esta gala solidaria que contribuye a aliviar la situación de numerosas familias.