César Negredo pone rumbo a Santander para ser el segundo técnico del Racing

14.15 h. Se acabó el 'culebrón César Negredo' y el técnico madrileño de 37 años no seguirá la próxima temporada en el banquillo del Recre. Tras cosechar unos dubitativos números en liga y no ser del agrado de la afición, como se vio en la grada del Nuevo Colombino y en las redes sociales, según el programa Ser Deportivos Huelva se marcha como segundo entrenador de Iván Ania al Racing de Santander, que también milita en Segunda B. Eso podría incluso dar alguna pista de que ya no es tan cercana la relación entre Eurosamop y el Ayuntamiento.