El Ayuntamiento se mueve entre bambalinas para tener preparado un 'plan B' ante el serio temor de que la venta del Recre quede desierta

R. Ubric

Viernes, 1 junio 2018 | Leída 101 veces

fútbol > recreativo

12.25 h. Quedan seis días para que se cierre el plazo del concurso público de la venta del 92% de las acciones del Recre y por ahora lo único que hay son rumores y es posible que certezas no haya ninguna hasta el jueves que viene por la tarde o incluso el viernes por la mañana. El Ayuntamiento maneja un 'plan B' por si queda desierta, y es que Eurosamop no estaría dispuesto a poner los 650.000 euros que harían falta para competir la próxima temporada en Segunda B e incluso no está descartada su salida del Decano.

Días de calma tensa en el entorno del Recre y principalmente de su propietario, el Ayuntamiento de Huelva, que confía en que aparezcan compradores del club aunque 'off the record' reconocen que la cosa no está nada clara porque, aunque ha habido grupos que han mostrado interés, casi ninguno ofrece garantías económicas ni deportivas para llevar a cabo una correcta gestión del Decano en los próximos años. Incluso el programa Ser Deportivos Huelva señala que Juanma López, dueño de Eurosamop, no es que ni siquiera vaya a acudir a la puja (como afirmó públicamente hace unos meses) sino que estaría pensando muy seriamente romper el contrato que todavía le liga a la entidad recreativista para las próximas nueve temporadas. Faltaría conocer la letra pequeña del contrato confidencial que firmaron en su día para saber a dónde ascendería la indemnización si una de las dos partes quiere romperlo (el concejal socialista Pepe Fernández dejó caer esta semana en huelvafm que no sería muy costoso a nivel económico) y, quizás lo más importante, cómo va a recuperar el madrileño el más de un millón de euros que ya ha puesto en este primer año al frente del Decano (en teoría debería pagárselo el que se convierta en el nuevo dueño del club).

Onda Cero Huelva apuntó también ayer la posibilidad de que el empresario José Miguel Garrido, que hace unos años reflotó al Albacete, pudiera adquirir ese mayoritario paquete accionarial del club albiazul, y también Huelva Información destaca en su edición de hoy que un grupo formado por empresarios onubenses podría estar interesado en acudir a la puja, una opción que sería bien vista por el consistorio capitalino debido a que así el Decano quedaría en manos de gente de la tierra y siempre sería más fácil negociar en el día a día con ellos que con gente foránea. Y es que la experiencia de esta temporada con Eurosamop ha sido más negativa que positiva, tanto en la faceta económica como en la deportiva, y a día de hoy hay bastante distanciamiento entre ambas partes y no es fácil que limen diferencias y quieran afrontar de la mano el próyecto del próximo ejercicio liguero.

El Ayuntamiento de Huelva, al igual que hizo hace un año cuando a marchas forzadas buscó con Juanma López un 'plan B' después de que la venta del club quedara desierta y el interés de hombres como Vicente Simón o Felipe Cascajo quedara en agua de borrajas, también se está ya moviendo entre bambalinas y con cierta preocupación para tener preparada alguna alternativa si en esta ocasión tampoco llega nadie que ofrezca garantías a la hora de comprar el Recre. Y eso que en esta ocasión, y a diferencia del año pasado, las condiciones son bastante más ventajosas, ya que el tema de Hacienda ya se ha solucionado y encima no hay que poner de golpe y porrazo ocho millones de euros sino sólo 650.000 al desembarcar.

El jueves por la tarde, alrededor de las 19.00 horas, se cerrará el plazo para pujar por el Recre y el viernes día 8 de junio por la mañana la Mesa de Contratación abrirá los sobres de los posibles candidatos, si es que los hay. Si no, después el consistorio tendrá tres semanas de margen para buscar esos 650.000 euros que permitan al Decano inscribirse para competir la próxima campaña en Segunda B. Ni Eurosamop ni la ciudadanía de Huelva están dispuestos a desembolsar ya más dinero, así que si la venta queda desierta sería un marrón para el Ayuntamiento, que en estos días, y sin hacer ruido, está moviendo hilos para tratar de 'pescar' a algún interesado solvente o para intentar convencer a Juanma López de que no se vaya y de que siga gestionando el club albiazul, independientemente de si acude o no a la puja. El gerente del Decano, Carlos Hita, indicó esta semana en Antena Huelva Radio que si el dueño de Eurosamop no acude al concurso público es que no estaría demasiado interesado en el Recre. También, como en una partida de ajedrez, el propio López podría esperar hasta última hora para saber (en conversación privada con gente del Ayuntamiento) si va a haber más posibles interesados y así hacer una oferta o mantenerse en su cómoda posición actual de gestor que a partir del segundo año se llevará el 15% de los ingresos que genere la entidad albiazul. Así que toca esperar acontecimientos en unos días frenéticos pero en los que imperará el mutismo casi absoluto y demasiada rumorología.