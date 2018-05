Ramón Vargas deja de ser jugador del Levante

M. A. F.

Jueves, 31 mayo 2018

Fútbol Sala > Primera División

19.50 h. El jugador palmerino, que ha militado esta temporada en la máxima catetoría, anunció en redes sociales su salida del club granota. "Ya es oficial. El año que viene no seguiré vistiendo la camiseta del Levante FS. Agradecer al club, al cuerpo técnico y sobre todo a mis compañeros el apoyo diario en todo este año para que yo siguiera aprendiendo. Por otro lado esto no acaba aquí y no queda otra que seguir trabajando y mejorando para el futuro. Gracias".