Almudena Gómez se pierde por lesión la Copa del Mundo de Madrid

Jueves, 31 mayo 2018 | Leída 14 veces

14.30 h. La judoca onubense club Huelva TSV sufre una subluxación acromioclavicular tras clavar el hombro en una acción en su último entrenamiento. No tiene nada roto pero siente “mucho dolor”. “Estoy con el brazo en cabestrillo y apenas he podido dormir”, señala.

Las lesiones siempre son inoportunas pero a Almudena Gómez le ha llegado una justo antes de marcharse a competir en la Copa del Mundo de Madrid en la categoría de menos de 48 kilos. La idea era participar en esta competición y luego permanecer toda la semana entrenando en Alemania con su compañera Cinta García, pero todo cambió cuando anoche acabó en el hospital tras lesionarse en el entrenamiento.

Gómez explicó a huelva24.com que “clavé el hombro en una acción y me hice una subluxación acromioclavicular, vamos que se me intentó salir el hombro. Dentro de lo que cabe no parece muy grave. Me hicieron un radiografía y parece que no hay nada roto, pero tengo cita con traumatólogo, porque tengo mucho dolor. Estoy con el brazo en cabestrillo y apenas he podido dormir”.

“Vaya temporada llevo”, exclamó la judoca onubense, que ha tenido varias lesiones esta temporada y en su historia, experiencia que le sirve para no desesperarse. “Ya tengo un máster pero no deja de dolerme”, señaló.

Ahora duda acerca de si viajará igualmente para asesorar a Cinta García. “No sé qué haremos, porque todos los gastos tanto federativos (Madrid) como propios (Alemania) están hechos. Entre hoy y mañana decidiremos”, indicó.

En cuanto a cómo ve a García, afirmó que “muy bien, la verdad. Entrenamos mucho y bien para llegar siempre en las mejores condiciones. Luego influyen muchas cosas, pero los deberes están hechos”.