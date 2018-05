IU denuncia la actitud “hipócrita y desidiosa” del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerva respecto a la Mesa de Contratación de Personal

huelva24.com

Miércoles, 30 mayo 2018 | Leída 6 veces

dice que de "facto no existe"

“Así mismo, denunciamos la tomadura de pelo constante que supone el ser convocado una vez al año a un órgano que de facto no existe y, con la excusa, de iniciar el trámite para la contratación del personal temporal de la piscina de verano, cuando llevan contratando durante toda la legislatura con un nuevo método inventado por el equipo de gobierno y reconocido por el propio alcalde el Sr. Ayala en el pleno del mes de febrero del presente”, continúa Lancha.

Estas declaraciones vienen a colación de la recepción de una convocatoria para este martes 30 de mayo por la tarde para asistir a una mesa de contratación donde se reformulará el reglamento y bases de dicha Mesa y se procederá a iniciar el expediente de contratación del personal temporal de la piscina de verano.

“El tema de la obsolescencia de la mesa de contratación municipal es un hecho más que probado y recurrente durante esta legislatura puesto que no sirve para satisfacer las necesidades de creación de empleo del Ayuntamiento de Nerva tanto por el tipo de empleo que se genera como el perfil requerido. De tal modo que desde Izquierda Unida hemos denunciado el tema en multitud de ocasiones y presentado al plenario del Ayuntamiento para su consideración nuestra apuesta por las bolsas de empleo rotatorias”, alude la portavoz.

“Además, esta situación cansa pues no es la primera vez que hacen esta jugada en la actual legislatura, demostrando la creciente hipocresía del equipo de gobierno del PSOE respecto a las contrataciones municipales puesto que saben que en el caso hipotético de que nos pusiéramos a trabajar en la modificación del reglamento y bases de la Mesa de contratación, las mismas, deberían pasar por pleno y es imposible que se pudiera contratar al personal del verano 2018 con este nuevo método ya que el pleno es mañana jueves 31 de mayo”, comenta la portavoz municipal.

“Si a esto le unimos que desde Izquierda Unida hemos denunciado reiteradamente la falta de publicidad de las últimas contrataciones realizadas desde el área de obras ya que no es entendible ni se puede tolerar que no se hagan ofertas públicas para que todas las personas desempleadas nervense que estén interesadas pueda tener la oportunidad de enviar su currículum. Y que siguen mintiendo a la población diciendo que disponemos de toda la información al respecto cuando la tenemos solicitada desde 7 de febrero y aún no nos han dado ni un papel, es lógico que nos neguemos a asistir a dicha convocatoria solicitando, de paso, la máxima seriedad y esfuerzo al equipo de gobierno con un tema tan importante como es el empleo público”, finaliza Isabel Lancha.