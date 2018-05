El runrún: Carolina ajusta cuentas con Broncano

Miércoles, 30 mayo 2018 | Leída 106 veces

Quizá les suene su nombre después de la ruidosa polémica generada tras aquel programa donde se burlaron de la provincia usando de ‘percha’, precisamente, a la volantista onubense. Fue tal la polvareda que levantaron las gracietas de los humoristas del espacio radiofónico, conocido por su tono transgresor e irreverente, que incluso desde instancias políticas lamentaron las poco afortunadas intervenciones de los miembros de su equipo. Porque realmente lo fueron, ya que soslayando incluso el contexto jocoso del programa, dejaban a Huelva en muy mal lugar. Aquel desencuentro estuvo muy presente en la entrevista de Broncano aunque, claro está, todo se llevó al terreno de la broma, con una Carolina Marín ofendidísima en el papel de onubense despechada y desafiante. El presentador, que ironizaba señalando a Huelva como su ciudad favorita de España, recibió a cambio el agasajo gastronómico de nuestra deportista, que le trajo, cómo no, una bandeja de jamón y unas fresas, que el conductor del programa despachó allí mismo porque, continuando con la broma, las fresas, si son de Huelva, "no hace falta ni lavarlas". Si quieren comprobar las cualidades interpretativas de nuestra jugadores, obre estas líneas tienen el fragmento de la entrevista.

Un pleno ‘literario’. Entre definiciones, significados literales, búsqueda de sinónimos y recomendaciones literarias, la verdad es que el pleno del Ayuntamiento de Huelva de este miércoles más ha parecido una clase de Lengua y Literatura. Y sí, también con dimes y diretes más propios en muchos casos de un patio de escuela que de un salón de plenos. Que si a mí no me quiere responder aunque pregunte, que si es que ustedes no se enteran de nada, que si es que lo que pasa es que es usted un ‘enterao’, que si esto lo decías ahora pero antes no, que si a mi despacho no ha venido nadie, que si usted miente… Vaya, de lo más entretenido. Uno de los puntos álgidos lo ha protagonizado el alcalde, Gabriel Cruz, cuando ha recomendado –en concreto a la concejala de Ciudadanos, María Martín, aunque ha habido momentos en los que la recomendación hubiese valido para más de uno- la lectura de ‘Luces de Bohemia’ para conocer lo que es el esperpento. Desde aquí apuntillamos nosotros que ante determinadas escenas, también vale con ver un rato el pleno municipal para hacerse una idea…

Un ilustre ex del Recre, de nuevo en un supuesto amaño. Con sorprendente frecuencia saltan noticias de presuntos amaños en partidos de fútbol y el último en tener encima todos los focos es el duelo entre el Huesca y el Nástic de Tarragona del pasado domingo, donde un jugador con categoría de ilustre en su paso por el Recreativo estuvo sobre el campo. Y no tuvo un papel secundario en el desarrollo del encuentro, sino que marcó el gol de la victoria del conjunto catalán en el minuto 72 tras saltar desde el banquillo en el 57. Se trata de Ikechukwu Uche. En el bando oscense, ingresó en el campo otro exalbiazul, Camacho. El Huesca ya había ascendido y el Nástic se jugaba la vida para no descender y el duelo acabó 0-1. Hasta ahí todo normal, pero las sospechas se dispararon a raíz de las apuestas que se estaban realizando. De hecho, 30 de las 59 casas de apuestas más importantes del mundo decidieron bloquear el partido al comprobar que detectar apuestas con grandes cantidades de dinero que señalaban que el encuentro llegaría al descanso 0-0 y después acabaría ganando el Nástic. Había muchas apuestas con estos términos de más de 10.000 euros, como explicó en la COPE Francesco Baranca, secretario general de Federbet, el organismo internacional que lucha contra las apuestas ilegales en el deporte. A este movimiento han seguido otros como la denuncia de La Liga de Fútbol Profesional ante la Policía, que comenzará la investigación, rastreando las identidades de los apostantes y tanto sus conexiones, como las posibles relaciones con futbolistas. La información sobre el encuentro también se ha trasladado ya a la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda. Se habla de que las apuestas se realizaron desde países de Europa del Este como Ucrania y varios asiáticos. Veremos dónde acaba todo esto, pero lo cierto es que muchos sonados amaños después quedaron en nada. Veremos qué ocurre en esta ocasión. Curiosamente Uche ya estuvo en otro partido polémico porque pudo haber un soborno. De hecho el delantero nigeriano conoce desde febrero que se enfrenta a dos años de prisión y a una inhabilitación en el mundo del fútbol de un total de seis por participar, presuntamente, en el amaño del encuentro Levante-Zaragoza, que era correspondiente a la última jornada de la temporada 2010/11 en la Primera división, fue vencido por los maños –donde él jugaba- por un 1-2 que les fue válido para conseguir la permanencia. La Fiscalía Anticorrupción, que condena también a los otros 35 futbolistas inscritos en la convocatoria del envite, se determina que fueron un total de 965.000 euros los que supuestamente salieron de los fondos del Zaragoza para acabar en manos de la plantilla levantinista.