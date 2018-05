Hita ve al club en "situación crítica" y señala que si Juanma López no acude a la venta "posiblemente no tenga interés"

huelva24.com

Recreativo

Carlos Hita, gerente del club decano, que sin dudarlo reconoció en su paso por la tertulia recreativista de José Luis Camacho Malo, en declaraciones recogidas por Albiazules.es, que “el Recreativo como sociedad está en una situación crítica y sigue en una situación crítica. Hay que aprender a convivir con eso durante mucho tiempo. Es el resumen de una situación que es de sobra conocida por todos. No creo que descubra nada“.

Del proceso de venta a manos privadas que ya se ha iniciado dijo que “hay gente interesada en el Recreativo, lo tengo claro, eso a mí no me cabe la menor duda. Además, al final todo el mundo que acuda al proceso de venta sabrá la situación financiera que tiene el Recreativo. Que se entienda que pueda ser un pliego benévolo, yo si fuera un inversor tendría mi propio criterio. Al final se tiene que proteger el Ayuntamiento, que al ser un BIC y haber hecho una apuesta por la supervivencia del Recreativo, tiene que utilizar todos los mecanismos que estén en su mano para intentar proteger y el que venga, venga sobre todo para realizar un plan de negocio a futuro, a medio-largo plazo con el Recreativo. Tendrá un retorno en la inversión que haga en un momento dado, pero es una mercantil y es lógico pensar en ello“.

A este respecto añadió que “si Juanma López no acude al pliego de condiciones, posiblemente entiendo que no le interesa el Recreativo. Y llegado ese caso, posiblemente resuelva el contrato, o no. Hablamos de supuestos donde no puedo entrar, ya que no se qué posición va a tener en ese momento. Lo que está claro es que si él no acude al pliego de venta, posiblemente no tenga interés en el Recreativo de Huelva“.

De Eurosamop y el contrato firmado también explicó que “hay una clausula de confidencialidad y creo que se le está dando muchas vueltas. Es un contrato de prestación de servicios y no se da a conocer, como tampoco se da a conocer el que se tenga con el médico o el servicio de lavandería, que la contratamos hace dos meses. En una situación en la que se firma el contrato, se firma la clausula de confidencialidad y hay que respetarlo. Hay que contextualizar muchas veces cuando se firma una serie de acuerdos.. Se firma en una situación límite y hay que respetar eso. Tampoco hay que darle más vueltas, estoy convencido de que el día que se sepa el contrato, no tiene la mayor importancia. Hay cosas que se pueden decir y cosas que no“.

Hita no tiene dudas de que “hay mecanismos para que lo puedan resolver, supongo que lo habrá. En un contrato de prestación de servicios, está claro que en cualquier momento se puede resolver, de mutuo acuerdo o de manera unilateral. Si finalmente hay un grupo que se queda con el club, pues tendrá que hablar con la empresa que lo gestiona de manera externa. Ese aspecto tendría que resolverlo el nuevo comprador. Juanma López presta servicios al Recreativo y hay un contrato con el Recreativo. Una vez que el comprador lo adquiera, a lo mejor le interesa un contrato de ese tipo, en el que consiga talento deportivo con un perfil que tenga Juanma. Si todos los males fueran eso. Encantado de la vida. Lo que falta es dinero y en un cortísimo plazo“.

“Lo que hace falta en el Recreativo es dinero, dinero y dinero”

El gerente del club no pasó por alto la oportunidad para recordar lo que es verdaderamente importante. “Mi opinión está clara. Con un pliego de condiciones como se ha establecido, lo que hace falta en el Recreativo es dinero, dinero y dinero. Con lo cual, lo importante es que viniera un inversor y que apostara por el Recreativo a medio-largo plazo. El retorno de cualquier empresa que venga a inyectar dinero en el Recreativo, va a tardar en llegar. Con lo cual, el mejor escenario en mi modesta opinión, es que venga un inversor, sea Juanma o sea otro. Si como dice Pepe Fernández es relativamente fácil resolver el contrato, yo entiendo que si Juanma no va a la compra y si viene otro, no habrá problemas para resolver el contrato“.

Tampoco quiso ser excesivamente negativo, ya que “el inversor que venga aquí, irá al máximo porque se conocerá al dedillo la situación financiera del club. Saben perfectamente las teclas que tocas para conseguir el hito deportivo, en cuanto a la gestión deportiva. Cuando uno hace una inversión hay un factor de riesgo que tiene que asumir. De hecho, tanto ha cambiado el panorama es que con un ascenso de categoría se podría tener un presupuesto de diez millones, cuando en el pasado no se llegaban a los dos en Segunda A“.

En cuanto al suelo que percibe del club, Carlos Hita quiso explicar que “una vez que Eurosamop pasa a prestarles servicios al Recreativo, yo entendía que no debía estar en Huelva Deporte porque era una situación. Al final, si prestas un servicio de manera integral, económica, de recursos humanos y tal, entendía que debía estar en el Recreativo si así lo estimaba el consejo de administración, el órgano que representa la sociedad y que firma todo, y la empresa que nos está prestando servicios, Eurosamop. Estaban de acuerdo e indudablemente yo en Huelva Deporte cobraba religiosamente y yo cuando entré en el Recreativo, tenía claro que no iba a tener ningún tipo de privilegio“.

En cuanto a la futura junta de accionistas, confirmó que “sin ánimo de precipitarme, esperamos que antes del verano podríamos tener esas auditorias terminadas. La labor de depuración contable está siendo infinitamente complicada. Sí que es verdad que a partir de que se depure la 14/15, todo va a ser muy más fácil y va a encajar“.

Por último habló de los socios que aún no han pagado sus abonos, destacando que “no se ha tomado ninguna determinación, ya que nosotros confiamos que se reconduzca. De todas formas, esa obligación de pago está acreditada y se perseguirá en la medida de lo posible“.