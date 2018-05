El gerente del Decano defiende la "labor espectacular" del consejo

huelva24.com

Miércoles, 30 mayo 2018 | Leída 25 veces

Recreativo

En declaraciones en la tertulia recreativista de José Luis Camacho Malo, recogidas por Albiazules.es, recordó que “nosotros entramos aquí en un momento determinado, en una situación en la que llegamos al club, que estaba prácticamente para liquidar. Con una huelga de empleados, con sus circunstancias, en puestos de descenso a Tercera División, con un embargo a la totalidad.. Llega un consejo de administración para un tiempo limitado y llega también con sus circunstancias. En el momento que entre un nuevo propietario, llega con las manos lo más limpias posibles de cara a nosotros. Me refiero a todos los empleados, de hecho el club no tiene departamento de comunicación, no tiene departamento de marketing, no tiene mantenimiento... O sea, no se ha tocado absolutamente nada para no obligar a nadie con respecto a lo que venga. En ese aspecto, los recursos humanos del club son los mínimos“.

Y es que “hay que destacar que hemos hecho de todo, como la campaña de abonados... Se ha montado todo con lo poco que hemos tenido. Han hecho una labor espectacular hombres como Jesús Pulido o Roberto Sánchez. El presidente ha estado en todos lados. Lo único que buscamos en su día es poder ayudar y haber colaborado en que el Recreativo, en un momento de crisis total y en un momento crítico. Eso es lo que nos quedará“.