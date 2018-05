"Autogestión o bisturí" para la cantera albiazul

huelva24.com

Miércoles, 30 mayo 2018

Recreativo

15.04 h. Carlos Hita, gerente del club, afirma que no es soportable que las categorías inferiores arrojen unas pérdidas anuales de entre 120.000-125.000 euros y que hay que tomar medidas. "No me refiero a cargarnos la cantera, sino a buscar acomodo a la realidad que tiene el Recreativo“, afirma.