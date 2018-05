Elcurarojo abre el XII Ciclo de Música Antigua 'Arquitectura y Música'

huelva24.com

Miércoles, 30 mayo 2018

En la iglesia de la Concepción

Elcurarojo, formada por Alberto Domínguez (flautas de pico y oboe), Guillermo Martín (violoncello), Patricia González (clave) y Miguel Romero (violín), es una orquesta de cámara que reúne músicos talentosos de una misma generación, una generación joven aunque experimentada, ya que los integrantes de este grupo, colaboran asiduamente y/o forman parte de orquestas de prestigio mundial como son la “Real Orquesta Sinfónica de Sevilla” (ROSS), la “Orquesta Barroca de Sevilla” (Premio Nacional de Música 2011), “Accademia del Piacere”, “Amsterdam Baroque Orchestra”, “Al Ayre Español”, “Poema Harmónico”, etc. Toma su nombre en honor al genial compositor Antonio Vivaldi, quien era conocido como “il prete rosso” (el cura rojo o pelirrojo) debido a su sacerdocio y a su color de pelo.

El programa es el siguiente:

TELEMANN TWV 42:D7. Trio sonata para flauta de pico, violín y b. c. Andante - Vicace - Adagio - Allegro

TELEMANN TWV 41:G1. Sonata para flauta de pico soprano y b. c. Largo - Allegro - Adagio - Allegro

TELEMANN TWV 42:g5. Trio sonata para oboe, violín y b. c. Mesto - Allegro - Andante - Vivace

TELEMANN TWV 42:a4. Trio sonata para flauta de pico, violín y b. c. Largo - Vivace - Affettuoso - Allegro

TELEMANN TWV 41:a3. Sonata para oboe y b. c. Siciliana - Spirituoso - Andante - Vivace

TELEMANN TWV 42:d10. Trio sonata para flauta de pico, violín y b. c. Allegro - Adagio - Allegro - Presto





Este jueves el recital 'Las pasiones del alma' correrá a cargo de 'Marizápalos' a partir de las 20.30 horas en la Parroquia Mayor de San Pedro con la interpretación de obras de Johann Sebastian Bach y Carl Philipp Emmanuel Bach. La orquesta está compuesta por Ana López Suero (Traverso), Leonardo Luckert (Viola da gamba) y Ana Moreno Aranda (Clave).

El programa es el siguiente:

Johann Sebastian Bach / 1685 – 1750:

SONATA BWV 1038

Largo / Vivace / Adagio / Presto

SONATA BWV 1039

Adagio / Allegro ma non presto / Adagio e piano / Presto

Carl Philipp Emmanuel Bach / 1714 – 1788

TRISONATA WQ. 143 EN SI MENOR / 1731

Allegro / Adagio / Presto

TRISONATA WQ. 161/2 EN SI BEMOL MAYOR / 1748

Allegro / Adagio ma non troppo / Allegro